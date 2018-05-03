Kimseyi adaya sokmuyorlar! Saldırıyorlar

Kabile, Hint Okyanusu'nun Bengal Körfezi açıklarında yer alan Kuzey Sentinel Adasında yaşıyor.

Yabancılarla olacak tüm temasları reddediyorlar ve yaklaşanlara da saldırıyorlar.

Diğer insanlarda var olan hastalıklara karşı bağışıklıkları bulunmadığından, kabile bir anda yok olabilir.

Kabile ile yapılan dostça ilk iletişim 1991 yılında gerçekleşti.