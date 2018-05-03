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Kimseyi adaya sokmuyorlar! Saldırıyorlar

Hint Okyanusu'ndaki Andaman Adalarından biri olan Kuzey Sentinel Adası'nın, hala ilkel şartlarda yaşamını sürdüren Sentinelese Kabilesi, saldırgan olduğu için ziyaret edilemiyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:20
Kimseyi adaya sokmuyorlar! Saldırıyorlar

Kabile, Hint Okyanusu'nun Bengal Körfezi açıklarında yer alan Kuzey Sentinel Adasında yaşıyor.

Yabancılarla olacak tüm temasları reddediyorlar ve yaklaşanlara da saldırıyorlar.

Diğer insanlarda var olan hastalıklara karşı bağışıklıkları bulunmadığından, kabile bir anda yok olabilir.

Kabile ile yapılan dostça ilk iletişim 1991 yılında gerçekleşti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:20
  1. Bengal Körfezi
  2. Sentinel Adası

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