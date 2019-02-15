"Kimseye oyun kurdurmayız"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün SSK'ye, İçişleri Bakanlığına aklı yetmeyenler, bugün bir araya gelmiş birşeylerin ittifakını kurduklarını zannediyorlar. Temel Bey, Kemal Bey, Meral Hanım, sen ittifaka gelmedin, tezgaha geldin tezgaha. Sen HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün ve Amerika'nın tezgahına geldin." dedi.

Soylu, seçim otobüsüyle Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki AK Parti seçim standını gezdi.

Vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren ve sorunlarını dinleyen Süleyman Soylu, daha sonra bir otelde düzenlenen AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi MHP ile Buluşma Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na değinerek, "Şimdi biz 2 partiyiz. Karşımızda da bir ittifak var.İYİ Parti, Saadet, CHP ve bir de bunların mıknatısı, yöneticisi HDP ve FETÖ var." diye konuştu.

Allah ve millet için bir araya gelmeyen, samimi olmayan kalplerin dikiş tutmayacağını belirten Soylu, "Tutamaz,tutmamıştır, tutmayacaktır. Görüntü açıktır, tablo nettir." ifadesini kullandı.

Hangi tezvirat ortaya konulursa konulsun duruşun bozulmaması gerektiğini ifade eden Süleyman Soylu, bu ülkede manşetlerle iktidarın değiştiğini, ancak manşetlerle seçim kazanılmadığını belirtti.

Sandık ve milletin iradesinin gücüne işaret eden Soylu, darbelerden sonra yapılan bütünseçimlerde darbecilerin işaret ettiği partilerin kaybettiğini söyledi.

Bu çerçevede 1960 ve 1980 darbeleri ile 28 Şubat sürecine değinen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu ittifak yeni bir ittifak değildir. İzlediğimiz bu film yeni bir film değildir.1994 belediyebaşkanlığı seçimlerinde gazetelerinde öyle bir seçim tablosuçizmişlerdi ki Recep Tayyip Erdoğan'ın esamesi bile okunmuyordu. Erdoğan'ı 2'nci sırada bile değil, 3'üncü sırada gösteriyorlardı. Ama milletin kararı onların bütün manşetlerini sildi. Hiç endişe etmeyin, milletin 50 gramlık oy pusulası, 16 yıldır bu şer ittifakının bütün manşetlerini silmektedir. 31 Mart akşamı da bu şer ittifakına bu millet 50 gramlık oy pusulasıyla gerekli cevabı verecektir. Dün darbecilerle, vesayet kurumlarıyla,yabancı istihbarat örgütleriyle bu ittifakı kurmuşlardı, bugün de bunlara bir de yolunu, istikametini şaşırmış partiler eklendi. Dün SSK'ye aklı yetmeyenler, dün İçişleri Bakanlığına aklı yetmeyenler,bugün bir araya gelmiş birşeylerin ittifakını kurduklarını zannediyorlar.Temel Bey, Kemal Bey, Meral Hanım,sen ittifaka gelmedin, tezgaha geldin tezgaha. Sen HDP'nin tezgahına geldin, PKK'nın tezgahına geldin, FETÖ'nüntezgahına geldin ve Amerika'nın tezgahına geldin."

- "PKK'nın şah damarını kestik"

31 Mart'taki seçimi "beka seçimi" olarak niteleyen Soylu, kayyum atanan belediyeleri hatırlattı ve "Bu belediyelere kayyum atayarak PKK'nın şah damarını kestik. Dertleri belediyecilik yapmak değildir, o damarı yeniden açmaktır." şeklinde konuştu.

Bunu CHP'ye, bu ittifaktaki diğer partilere anlatamadıklarını ifade eden Süleyman Soylu, "Görevlendirme yaptığımız belediyelerin PKK'ya nasıl peşkeşçekildiği ile ilgili en küçük bir fikirleri yoktur. PKK'nın oradan nasılbir güç devşirdiği ile ilgili en küçük bir fikirleri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu'nun, "Devletin resmi raporlarına değil HDP'ye inanıyorlar. Milleti için yürüyene inanmıyorlar, 'Apo serbest kalsın' diye yürüyen HDP'li vekillere inanıyorlar." ifadesi üzerine katılımcılardan bazıları, "yürütmeyin bakanım" diye seslendi. Bunun üzerine Soylu da "Gerçi 'yürüyen' demeyelim. Yürütmedik de. Şapa oturdular, şapa." karşılığını verdi.

- "Batı'dan, Amerika'dan tezgahlanan oyunu bozdu"

Bakan Soylu, Afrin'den Kuzey Irak hattına kadar oluşturulan blokta Türkiye'nin Orta Doğu, kendi medeniyeti ve güneyde bulunan ülkelerle bağını kesen bir anlayışın ortaya konulmaya çalışıldığını belirterek, "Becerebildiler mi? En zor zamanımızda, en sıkıntılı dönemlerimizde, İran ve Irak ile belki de ilişkilerimizin limoni olduğu bir dönem içerisinde, bu coğrafyada 3 ülke bir araya geldi ve Batı'dan, Amerika'dan tezgahlanan oyunu bozdu ve orada bir devlet kurulmasının önüne geçti." diye konuştu.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığının altını çizen Soylu, "Bu coğrafyada biz müsaade etmeden kimseye oyun kurdurmayız." ifadesini kullandı.

Terörle mücadeleye de değinen Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Dağlarda 15 bin terörist vardı. Bugün kaç tane var? 700. Hiç merak etmeyin onların da iflahını keseceğiz, kalanların da. Onların, bu ülkenin, doğu ve güneydoğudaki kardeşlerimizin huzurunu bozmalarına fırsat vermeyeceğiz. Orada genç kızlarımızın tekrar dağa terörist olarak getirilme, 14-15 yaşındaki kızların getirilip, o alçak, o pislik adamlara, o hayvan adamlara meze masalarında sunulması fırsatı vermeceğiz. O çocuklarımızı mühendis, doktor, avukat, öğretmen yapacağız."

-"Kesmezseniz namertsiniz"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin TBMM'deki grup toplantısındaki konuşmasını anımsatan Soylu, "Bir suratına bak. Suratından rabbiyessiri silinmiş. Sözde Kürdistan'da kendilerine oy verecekler, Batı'da AK Parti ile MHP'nin önünü kesecekler. Kesmezseniz namertsiniz. Öyle yürekleri, cesaretleri olsa kesebilecekler de... Bundan da o ittifak partileri onur duyuyorlar. Bunları şımartmaya gelmez." şeklinde konuştu.