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Kimsenin haberi olmamış! ABD gizlice füze fırlattığını bildirdi

Soğuk Savaş döneminde imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) karşılıklı çekilen Rusya ve ABD, denedikleri nükleer başlık taşıyabilen yeni füze sistemleri ile tehlikeli bir tırmanmaya imza atmaya başladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:25
Kimsenin haberi olmamış! ABD gizlice füze fırlattığını bildirdi

Rusya'nın Ağustos ayı sonunda Karadeniz’de, bir savaş gemisinden Kalibr cinsi nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip bir füzeyi test etmesine cevap geçen hafta içi ABD’den geldiği ortaya çıktı.

ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre bu ülkeye ait bir nükleer denizaltı olan USS Nebraska denizaltısı, nükleer başlık taşıyabilen dört adet Trident II D5 füzesini fırlattığını belirtti. USS Nebraska denizaltısının bu denemeleri geçen Çarşamba ve Cuma günlerinde Büyük okyanusun sularında ve California eyaletinin açıklarında gerçekleştirdiği belirtildi.

INF Anlaşması'nın son bulmasıyla Rusya ve ABD'nin dünyayı yeni bir silahlanma yarışına sokmasından endişe duyuluyordu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:25
  1. Rusya
  2. California
  3. Kalibr cinsi
  4. USS Nebraska
  5. ABD
  6. Karadeniz

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