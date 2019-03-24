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Kimse yüzüne bakmıyordu, en turistik mekan oldu

Bursa’nın Yenişehir İlçesinde Eczacılık yapan vatandaş ilçede bulunan bakımsız sokağı hurdadan aldığı malzemeler ile düzenleyince ilçenin en çok ziyaret edilen sokağı haline geldi.

24 Mart 2019 Pazar 16:19
Kimse yüzüne bakmıyordu, en turistik mekan oldu

Bursa’nın Yenişehir İlçesinde Eczacılık yapan vatandaş ilçede bulunan bakımsız sokağı hurdadan aldığı malzemeler ile düzenleyince ilçenin en çok ziyaret edilen sokağı haline geldi.


Yenişehir’in en eski sokaklarından biri olan Han Sokak şu günlerde en yoğun günlerini yaşıyor. Kimsenin ayak basmadığı sokak bir eczacının hurdacıdan aldığı ikinci el malzemelerle düzenleyip süslemesi sayesinde ilçesin en çok ziyaret edilen yeri haline getirdi.


Eczacılık yapan Erdal Tirşahi, “ Yıllardır ilçemizde bulunan bakımsız sokaklarda çalışma yapmak istiyordum. Sonunda hurdadan aldığım malzemeler ile kendi fikrim ve tasarımım olan hayalimi gerçekleştirdim. Ortaya çıkan tablo herkes tarafından büyük bir beğeni aldı. Sırada iki sokak var oralar içinde çalışmalara başladım. Bu işi tamamen eskilerin hatırına yaptım. Gelen tepkiler beni çok mutlu etti” diye konuştu. Eczacı Tirşahi, tarafından güzelleştirilen sokağa esnaflar tarafından “Erdal amcanın bahçesi” ismi verildi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:19
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