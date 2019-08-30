“Kimse yüzde 14’lük zamma imza atmamızı beklemesin”

YENİ AKİT ANKARA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşmesiyle ilgili, “Gelen teklif ortada, kimse bizden yüzde 14’lük zamma imza atmamızı beklememeliydi. Sendikacılığın haysiyetine yakışmaz, emeğin izzetine yakışmaz, emekçinin onuruna yakışmaz. İki yılda yüzde 14’lük zam Memur-Sen’in kabul edebileceği bir zam değildir” dedi.

Uzlaşma yok sayıldı

Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’ne dair verdiği kararı değerlendirdi.

Toplu sözleşmenin 20 günlük müzakere süresinde üzerinde uzlaşılan ve olduğu gibi hakem kuruluna aktarılması gerekirken maddelerin yok sayıldığını savunan Yalçın, “Hakem heyeti, masada varılan uzlaşıları sormadan yeni bir toplu sözleşmeymiş gibi bir süreç yönetimi yaptı. Hakem heyeti adaletten şaştı, Kamu İşveren Heyetine bu anlamda noterlik yapmış oldu” açıklamasında bulundu.

Yalçın, şöyle konuştu: “Toplu sözleşme geride kaldı, üç şey tartışılır oldu; bir, kamu işvereninin güvenilirliği. İki, hakem heyetinin özerkliği. Üç, 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Yasasının yeterliliği. Bundan sonraki süreç, bunların düzeltilmesi için her türlü şeyin yapılacağı bir süreç olacaktır.”

Tekil karar alınmadı

Memur-Sen’in gelinen süreç üzerine bir öz eleştiri yapıp yapmadığının sorulması üzerine Yalçın, şu yanıtı verdi:

“Memur-Sen olarak süreci tamamen istişareli bir şekilde yürüttük. Süreçte tekil bir karar alınmadı. Başkanlar Kurulu, her durumu anında değerlendirerek, karar aldığı için ilk tepkinin verilmesinden, basın açıklaması yapılmasına ve iş bırakma eylemimize kadar her an istişare süreci işledi. Bizim ‘şunu da yapsaydık’ dediğimiz bir boşluk bırakılmadı. Gelen teklif ortada, kimse bizden yüzde 14’lük zamma imza atmamızı beklememeliydi. Sendikacılığın haysiyetine yakışmaz, emeğin izzetine yakışmaz, emekçinin onuruna yakışmaz. İki yılda yüzde 14’lük zam Memur-Sen’in kabul edebileceği bir zam değildir. Merhum Mehmet Akif İnan yaşıyor olsa ve bu sorumluluğu taşıyor olsaydı, aynısını yapardı.”