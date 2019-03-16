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"Kimse terör örgütlerine müsamaha göstereceğimizi düşünmesin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1)- "Bizi zayıf gördükleri andan itibaren tepemize bineceklerdi. Kimse, bu ülkenin huzurunu ve istikrarını bozmaya çalışanlara, terör örgütlerine müsamaha göstereceğimizi düşünmesin. Acımasız olacağız"- "Bugün Güneydoğu'da 24 saat huzur var. Hadi bakalım bir şey çıkarsınlar. Ereğli'de bir anne çocuğunu alıp komşusuna gidebiliyorsa, şu an Güneydoğu'nun tamamında da aynı huzur var"- "Son 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şu an dağlarda 700 terörist kaldı. Hiç merak etmeyin aslanlarımız her yerde mücadele ediyor"

16 Mart 2019 Cumartesi 17:17
"Kimse terör örgütlerine müsamaha göstereceğimizi düşünmesin"

KONYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi zayıf gördükleri andan itibaren tepemize bineceklerdi. Kimse, bu ülkenin huzurunu ve istikrarını bozmaya çalışanlara, terör örgütlerine müsamaha göstereceğimizi düşünmesin. Acımasız olacağız." dedi.

Soylu, Ereğli ilçesinde düzenlenen mitingde, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını söyledi.

Yerel seçimler için vatandaşlardan destek isteyen Soylu, "Huzurunuza bir tek şey için geldim. 'Efendi biziz' diyenlere, 'Siz ancak iktidar olup, muktedir olamazsınız' diyenlere karşı Allah'a hamd olsun iradenizle hep iktidar da muktedir de biziz diye haykırıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'yi kendi içinde sıkıştırmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar bir hat çekip Türkiye'yi sıkıştıracaklar. Ardından Amerika'nın başını çektiği operasyonlar yaptılar. Döviz ve ekonomik operasyonlar yapıyorlar. Arzuları şuydu, 'Türkiye'nin iktidarıyla milleti arasında bir duvar çekilebilir mi? Yerel seçimlerde acaba gücünü eksiltebilir miyim?' Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var, 'bu dönemde de gereğini gösterebilir miyim?' diye düşünüyorlar. Irak'ın kuzeyindeki o devletin kurulmamasıyla, Afrin'de verdiğimiz cevapla tarihe bir not bıraktık. Bu not da açık ve nettir. Dünyaya 'ey dünya size sesleniyoruz bize rağmen kimseye oyun kurdurmayız.' dedik. Türkiye'de herkes ayağının ucuna baksın, kimse ileriye bakamasın, kimse hedeflerine doğru adım atamasın istiyorlar. Ardından 6-7 Ekim olaylarını, daha sonra diğer olayları yaptılar. 7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyorlar. Türkiye büyümesin istiyorlar. Zenginleşmesin ve yarınlara umutla bakmasın istiyorlar."

- "İki şey bu coğrafyaya yakışmaz, biri zayıflık, diğeri tembellik"

Ülkenin her yerinde huzur ve refahın olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"2009 ve 2014'te 'beka' demedik. Bugün 'beka' diyoruz, çünkü 15 Temmuz günü saat 12.00'de hiçbirimiz FETÖ'nün Türkiye'yi peşkeş çekeceğini bilmiyorduk. 7 Haziran seçimlerinden sonra oyunu artırmış bir HDP'nin camileri, hastaneleri, okulları, evleri ve spor salonlarını tarumar edeceğini bilmiyorduk. Biz bu coğrafyada yaşıyoruz. İki şey bu coğrafyaya yakışmaz. Biri zayıflık, diğeri ise tembelliktir. Bizi zayıf gördükleri andan itibaren tepemize bineceklerdi. Kimse, bu ülkenin huzurunu ve istikrarını bozmaya çalışanlara, terör örgütlerine müsamaha göstereceğimizi düşünmesin. Acımasız olacağız."

- "Güneydoğu'da 24 saat huzur var"

Soylu, 13-14 yaşındaki çocukların ellerine silah verilerek dağa götürüldüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kızlarını annelerinden ayırıp tecavüz ve taciz ediyorlar. Bir daha anne ve babalarının yüzünü göremeyecek hale getiriyorlar. Bugün Güneydoğu'da 24 saat huzur var. Hadi bakalım bir şey çıkarsınlar. Ereğli'de bir anne çocuğunu alıp komşusuna gidebiliyorsa, şu an Güneydoğu'nun tamamında da aynı huzur var. Son 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şu an dağlarda 700 terörist kaldı. Hiç merak etmeyin aslanlarımız her yerde mücadele ediyor."

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:17
  1. Ereğli
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. miting

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