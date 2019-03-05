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Kimse duymadıklarının farkına varmadı

Mardin'de işitme engelli öğrenciler, "Dünya Kulak ve İşitme Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sergiledikleri yöresel reyhani oyunu ve danslarla izleyicilerden büyük beğeni aldı

05 Mart 2019 Salı 12:07
Kimse duymadıklarının farkına varmadı

MARDİN (AA) - Mardin'de işitme engelli öğrenciler, düzenlenen etkinlikte sergiledikleri Mardin yöresel oyunu ve danslarla izleyicilerin beğenisini kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Dünya Kulak ve İşitme Engelliler Günü" dolaysıyla Artuklu Proje İmam Hatip Lisesi pansiyonu konferans salonunda etkinlik yapıldı. Etkinlikte, Artuklu Cemil Tutaşı Rehberlik Araştırma Merkezi'nde (RAM) eğitim alan işitme engelli öğrenciler, müziğin sesini duymadan sahnede sergiledikleri Mardin'in yöresel reyhani oyunu ve danslarla izleyicilerden büyük alkış aldı.

İşitme engelli öğrenciler için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, RAM ve il, ilçe milli eğitim personelince Mardin sokaklarında işaret dili ile çekilen video gösterildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin engelliler konusunda duyarlı olduğunu, özel eğitim alan öğrencilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Sarı, "Öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Hazırladığımız farkındalık görüntüsü sosyal medyada kısa sürede 17 bin izlenme oranı yakaladı. Vali Mustafa Yaman'ın da destek verdiği görüntüde işitme engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuz mesajını verdik." diye konuştu.

Etkinliğe, Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümmer, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:07
  1. Artuklu Cemil Tutaşı Rehberlik Araştırma Merkezinde
  2. mardin
  3. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  4. Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı

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