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Kimse doğumuna girmek istemedi ama...

Diyarbakır'da hiçbir doktor ve asistanın doğumuna girmek istemediği HIV virüsü taşıyıcısı kadının bebeğinin son testlerinde virüse rastlanmadı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:32
Kimse doğumuna girmek istemedi ama...

Diyarbakır Dicle Üniversitesi’ndeki HIV’li doğum skandalıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Siirt’te kocasının HIV bulaştırdığı Ç.K., 4’üncü çocuğunu doğurmak için gittiği hastaneden Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. İddiaya göre doktorlar HIV’li kadının sezaryen operasyonuna girmek istemedi.

Nöbetçi uzman doktor ve tecrübeli asistanların girmek istemediği operasyonu, klinik sorumlusu, yanına 3 aylık asistan D.D.’yi alarak yaptı. Ameliyat sonrası dikiş atan asistan D.D., eline iğne battığını iddia etti, hemen tedavi altına alındı. Asistan D.D. hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da, ameliyata girmeyerek 2 gün iş bırakan hekimler hakkında soruşturma başlattı. Bebek ve asistana uygulanan ilaç tedavisi sonrası 1. ve 3. aylarda yapılan tahlillerde virüse rastlanmadı. Kesin bulgu için haziran ayında yapılan son tahlillerde de virüsün bulaşmadığı ortaya çıktı. Tedavileri süren taşıyıcı koca M.K. ile eşi Ç.K.’nın da yapılan son tahlillerinde virüsün pozitiften negatife döndüğü ortaya çıktı. Ancak çiftin ilaç tedavisini ömür boyu sürdürmesi gerekiyor.

“HATIRLAMAK DAHİ İSTEMİYORUM”

Hastanede yaşadıkları nedeniyle büyük travma yaşadığını anlatan 4 çocuk annesi Ç.K. ise, “Peş peşe müjdeli haberler aldık. Tedavimiz o hastanede sürüyor. Tüm doktorlar da öyle değil. Dava da açmadık. Bundan sonra o kötü günleri dahi hatırlamak istemiyorum” dedi. Olayla ilgili idari soruşturmada 3 profesörden oluşan komisyon ifade alma işlemlerini tamamladı. Raporun, bu ay içinde rektörlüğe sunulacağı öğrenildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise idari soruşturmanın tamamlanmasını bekliyor. Bu arada Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, geçen hafta kadın doğum kliniğindeki asistanlara başarı belgesi verdi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:32
  1. Siirt
  2. Diyarbakır
  3. HIV
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