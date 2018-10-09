‘Kimse dinime hakaret edemez’

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor’u ringde perişan ederek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu olma unvanına sahip 30 yaşındaki Avar Türkü Nurmagomedov’un galibiyeti, karşılaşma öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar, Müslüman dünyasında Muhammed Ali etkisi oluşturdu.

Karşılaşmanın ardından salonda çıkan olaylar, Nurmagomedov’un müsabakayı kazanması ve sonrasında “Bana terörist dediler. Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn’e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez” şeklindeki ifadeleri, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı verilen en iyi cevap olarak yorumlandı.

Destek verenlere teşekkür

Nurmagomedov, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kendisine destek verenlere teşekkürlerini iletti.

Karşılaşmanın ardından çıkan olaylar nedeniyle özür dileyen Nurmagomedov, “Bana yeni rakipler, benden nefret eden yeni kişiler lazım. Size söylemiştim. Gerçekten beni yenebileceğini mi sandınız? Beni destekleyen ve hep yanımda olan taraftarlara teşekkür ediyorum. Benim için çok şey ifade ediyorsunuz” yorumunda bulundu.