0553 313 94 23

‘Kimse dinime hakaret edemez’

İrlandalı Conor McGregor’u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov İslam dünyasında Muhammed Ali etkisi oluşturdu. Nurmagomedov, McGregor dinime hakaret etmişti, kimse benim dinime hakaret edemez” dedi.

09 Ekim 2018 Salı 14:38

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor’u ringde perişan ederek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu olma unvanına sahip 30 yaşındaki Avar Türkü Nurmagomedov’un galibiyeti, karşılaşma öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar, Müslüman dünyasında Muhammed Ali etkisi oluşturdu.

Karşılaşmanın ardından salonda çıkan olaylar, Nurmagomedov’un müsabakayı kazanması ve sonrasında “Bana terörist dediler. Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn’e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez” şeklindeki ifadeleri, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı verilen en iyi cevap olarak yorumlandı.

Destek verenlere teşekkür

Nurmagomedov, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla kendisine destek verenlere teşekkürlerini iletti.

Karşılaşmanın ardından çıkan olaylar nedeniyle özür dileyen Nurmagomedov, “Bana yeni rakipler, benden nefret eden yeni kişiler lazım. Size söylemiştim. Gerçekten beni yenebileceğini mi sandınız? Beni destekleyen ve hep yanımda olan taraftarlara teşekkür ediyorum. Benim için çok şey ifade ediyorsunuz” yorumunda bulundu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:38
  1. Nurmagomedov
  2. İrlandalı Conor McGregor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendi ölüm salasını kendisi okudu! Köylüler şaşkına döndü
    1. Kendi ölüm salasını kendisi okudu!..
    2. Kurtulma çabası... Hapisten aday olacak!
    3. İşte ASELSAN'ın yeni savaş canavarı
    4. Suudi yetkililer, Türk uzmanları..
    5. Gaziantep'te dolmuşçular birbirine..
    6. Hakaretler yağdırdı, konukluğu..
    7. İşte Albayrak'ın açıklamalarına..
    8. Fuhuş baronunun karısı ihbar etti, 26..
    9. Erdoğan'ın avukatı Kılıçdaroğlu'nun..
    10. Evin balkonunda dehşeti yaşadılar!..
    11. Karnınızda sertlik ve şişkinlik varsa...
    12. İğrenç olay! 'Hiçbir kadın asla yalnız..
    13. Patates suyu mideye çok iyi geliyor
    14. Akar, Hava Harp Okulu yeni..
    15. ‘Kimse dinime hakaret edemez’
    16. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:..
    17. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'dan kısa..
    18. İBB'den gemi kazası açıklaması!
    19. Of belim off!
    20. Bakan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar..
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu