Erdoğan açıkladı! Kimlik kartı ve sürücü belgelerinde yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne indirileceğini belirtti.

112 Acil 44 ile çıkarılacak

"İç İşleri Bakanlığı terör örgütleri, düzensiz göçmen gibi konularla ilgilenmek Ağrı ve Iğdır'ın güvenlik duvarına güvenlik sensörü, kamera ve aydınlatma kurduk" diyen Erdoğan, "Mobil plaka tanıma sistemini 614'e çıkardık. Yaralama ve ölümlü trafik kazaları oranını yüze 2 düşürdük. Bu bakanlığımızın 15 ayrı hizmetini elektronik devre üzerinden sunduk. Uyuşturucu ile mücadele için 81 ilimizi kapsama aldık. 31 ilde daha narkotimler kurduk. 112 merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkardık. Düzensiz göçe karşı Iğdır, Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli'de geri gönderme sistemi kurduk. İran, Ağrı, Iğdır sınırında 35 km sınır aydınlatması, güvenlik sistemi, kamera aydınlatmayı daha devreye alıyoruz. 112 acili 44 ile çıkarıyoruz. Yaşam tüneli gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek trafik kazalarını yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Yeni randevu ssitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz" açıklamasında bulundu.