THY- Euroleague
0553 313 94 23

Erdoğan açıkladı! Kimlik kartı ve sürücü belgelerinde yeni dönem

İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresine ilişkin açıklamada bulundu.

13 Aralık 2018 Perşembe 14:50
Erdoğan açıkladı! Kimlik kartı ve sürücü belgelerinde yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne indirileceğini belirtti.

112 Acil 44 ile çıkarılacak

"İç İşleri Bakanlığı terör örgütleri, düzensiz göçmen gibi konularla ilgilenmek Ağrı ve Iğdır'ın güvenlik duvarına güvenlik sensörü, kamera ve aydınlatma kurduk" diyen Erdoğan, "Mobil plaka tanıma sistemini 614'e çıkardık. Yaralama ve ölümlü trafik kazaları oranını yüze 2 düşürdük. Bu bakanlığımızın 15 ayrı hizmetini elektronik devre üzerinden sunduk. Uyuşturucu ile mücadele için 81 ilimizi kapsama aldık. 31 ilde daha narkotimler kurduk. 112 merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkardık. Düzensiz göçe karşı Iğdır, Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli'de geri gönderme sistemi kurduk. İran, Ağrı, Iğdır sınırında 35 km sınır aydınlatması, güvenlik sistemi, kamera aydınlatmayı daha devreye alıyoruz. 112 acili 44 ile çıkarıyoruz. Yaşam tüneli gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek trafik kazalarını yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Yeni randevu ssitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:50
  1. Iğdır
  2. Kırıkkale
  3. Kocaeli
  4. İstanbul
  5. Ağrı
  6. İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'ya nöbete gelen doktor YHT kazasında yaşamını yitirdi
    1. Konya'ya nöbete gelen doktor YHT..
    2. İsrail zorbalıkta sınır tanımıyor!..
    3. "Türkiye Fikir Kongresi"ne başvurular..
    4. Ekonomistler Merkez Bankası faiz..
    5. Özel Harekat'ın tatbikatından nefes..
    6. Almanya'da Müslümanlara yönelik..
    7. İkinci 100 günde "ulaştırma ve..
    8. Beyoğlu'ndan 3. Havalimanı'na nasıl..
    9. Pakistan Anayasa Mahkemesi'ne FETÖ..
    10. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    11. Diyanet dini istismar eden örgütlere..
    12. Üzerine demir kapı devrilen çocuğun..
    13. Fatih Terim'in "basit yaralama"..
    14. Avrupa'da yine gösteri hazırlıkları..
    15. Gençlik ve sporda 100 günlük eylem..
    16. YHT kazasına ilişkin olay yeri..
    17. Güney Afrika'da iki kişiye..
    18. Silivri'den İstanbul Havalimanı'na..
    19. TBMM KİT Komisyonu
    20. İsrailli Bakan'dan Hamas liderlerine..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli hepsini görevden aldı
    Ülkü Ocakları'nda deprem! Bahçeli hepsini görevden aldı

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!