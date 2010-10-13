Kimlik fotokopiniz başınıza dert olmasın

Son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarını da dikkate alan polis, çeşitli işlemler için başkalarına verilen kimlik fotokopilerinin ciddi mağduriyete yol açabileceği uyarısını yaptı. En fazla dolandırıcılığın kimlik fotokopisi kullanılarak yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, çok sayıda telefon hattının bu kimlikler üzerinden açıldığı kaydedildi. Polisten yapılan açıklamada şöyle denildi: “Zorunlu olarak verilmesi gereken bazı durumlar haricinde örneğin kargonun size teslimi için sizden kimlik fotokopinizin istenmesinin yasal dayanağı yoktur. Kimlik fotokopinizi almak işlerini kolaylaştırdığı için kimliğinizin fotokopisini istemektedirler. Oysa ki, kimlik fotokopiniz ile başkası sizin adınıza birçok işlem yapabilir. Örneğin, adınıza abonelik açıp sizi borca sokabilir. Sizi herhangi bir şey için kefil edebilir. Adınıza suç unsuru içeren yerler de dahil olmak üzere birtakım yerlere üye olabilir. En çok görülen vakalardan biri de şudur, adınıza çok sayıda telefon hattı açtırıp açık hat olarak satabilirler. Bu hatları satın alanlar herhangi bir suç işlediklerinde doğrudan hat sahibi yani kimlik fotokopisi kullanılarak adına hat açılan kişi, ilgili suçun zanlısı haline gelmektedir.”