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Kimliğini kaybeden adayların yardımına polis yetişti

Bartın’da gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında kimliklerini kaybeden adaylar için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nüfus Müdürlüğü önünde nöbet tuttu.

16 Haziran 2019 Pazar 12:02
Kimliğini kaybeden adayların yardımına polis yetişti

Bartın’da gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında kimliklerini kaybeden adaylar için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nüfus Müdürlüğü önünde nöbet tuttu.


Bartın’da ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında adaylar sınava yetişebilmek için büyük çaba harcadı. Sınav sabahı kimlikleri kaybolan adaylar ise sabah ilk olarak Nüfus Müdürlüğünün yolunu tuttu. Kimliklerini çıkartan adaylar için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de müdürlük önünde nöbet tuttu. Müdürlükten çıkan adaylar, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:02
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