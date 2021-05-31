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Korona Virüs Kimliği tespit edildi! Koronavirüsün ilk hastası belli oldu
Korona Virüs

Kimliği tespit edildi! Koronavirüsün ilk hastası belli oldu

Araştırmacılar, sıfırıncı hasta olarak tabir edilen koronavirüsün ilk hastasını tespit ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 13:27:00 -
Kimliği tespit edildi! Koronavirüsün ilk hastası belli oldu

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son günlerde yeniden laboratuvar sızıntısı iddiaları ile gündemde. Dünya genelinde 3.5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüs ile ilgili çok konuşulacak bir iddia daha geldi.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları, koronavirüse yakalanan ilk kişi olabilecek bir aday belirlemeyi başardı.
Araştırmacılar 'sıfırıncı hasta' olarak tabir edilen kişiyi tespit ettiklerini açıkladı.

Bu kişinin 61 yaşında Çinli bir kadın olduğu, ve hastalığın belirtilerini kasım ayında yani resmi vakalardan haftalar önce gösterdiği belirlendi.

Çin şimdiye kadar 8 Aralık'ı 'en erken başlangıçlı vaka' tarihi olarak Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirmişti.
Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan veri bilimcisi Gilles Demaneuf şu ifadeleri kullandı;

'Resmi ilk davadan yaklaşık bir ay önce Kovid-19 belirtileri gösteren bir şüpheli vakanın tam adını, yaşını ve adresini tespit edebildik.'

Çin'in hatası ile deşifre oldu

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, araştırmacılar 'sıfırıncı hasta'yı Çinli yetkililerin yaptığı bir hata sonrası bulabildi.

İddiaya göre, hastanın Zhuodaoquan Caddesi'nde yaşadığını gösteren ekran görüntüsü Çin tıp dergisine yanlışlıkla gönderildi.

Söz konusu cadde, Wuhan'ın merkezi test laboratuvarlarına ve virüsün şehrin 11 milyon nüfusu arasında yayılmasında çok önemli bir rol oynadığı düşünülen metro ağına oldukça yakın olması dikkatlerden kaçmadı.

Ancak söz konusu iddia ne araştırma ekibi ne de Çin tarafından kabul edilmedi.

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