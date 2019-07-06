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Kimliği belirsiz kişilerce otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yolda yürüyen iki kişiye ateş açıldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 05:12
Kimliği belirsiz kişilerce otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yolda yürüyen iki kişiye ateş açıldı. İki kişini yaralandığı olayda, şüpheli ya da şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı.


Olay, saat 03.00 sularından Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Süvari Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, seyir halindeyken kaldırımda yürüyen iki kişiye ateş açıldı. 3 el ateşin açıldığı saldırı sonucu Murat Ozan ve yanındaki bir kişi yaralandı.


Ateş açan şüpheli ya da şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri ise yerinde güvenlik şerit çekerek önlem aldı. Daha sonra gelen olay yeri inceleme polis ekipleri, delil çalışmasıve inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri belirlenen eşkal üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 05:12
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