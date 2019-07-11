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Kimliği belirlenen 33 Srebrenitsa kurbanı toprağa veriliyor

Srebrenitsa Katliamının 24.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
Kimliği belirlenen 33 Srebrenitsa kurbanı toprağa veriliyor

Srebrenitsa Katliamının 24. yıl dönümünde kimlik tespiti yapılan 33 sivil bugün Potaçarı Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.


İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olan Srebrenitsa Katliamının üzerinden 24 yıl geçse de acılar dinmiyor. Bugüne kadar, Sırp askerlerinin katlettiği 8 bin 372 Boşnak sivilden 6 bin 610’ünün kimlik tespiti yapıldı. Bugün katliamın 24’üncü yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlenirken kimlik tespiti yapılan 33 sivil daha Potaçari Mezarlığında toprağa verilecek. Kimliği belirlenen 33 kurban, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek. Mezarlıkta düzenlenecek törene, Türkiye adına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılacak.


Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa akın etti. Yakınlarının mezarı başında dualar okuyan Bosnalılar, gözyaşlarına hakim olamadı. Kimlik tespiti yapılan 33 kurbana ait yeşil çuhaya sarılan tabutların yanı başında bekleyen yakınları, sevdiklerine gözyaşları içinde veda ediyor.


Uluslararası mahkeme tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan katliamın baş sorumlusu Radovan Karaçiç, kaçtıktan 13 yıl sonra 2008 yılında Belgrad’da yakalanmıştı. Yakalanmasının ardından yargılanmasına başlanan KAraçiç, Bosna Savaşında insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulunmuş ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
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