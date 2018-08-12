Kimliği belirlendi! PKK'nın kritik ismi öldürüldü
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin olduğu belirlendi.12 Ağustos 2018 Pazar 21:41
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin olduğu kaydedildi.
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