Kimlerle beraberiz

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” Tevbe Suresi 119. Ayet.

Yüce Allah’ın biz insanları doğrularla beraber olmaya çağırdığı bu ayeti okuyunca bir kez daha günümüz dünyasına hele de ülkemizde olup bitenlere bakınca nerede ve nasıl durmamız gerektiği önem arz ediyor.

Her gün yalan dolan ile medyada köşe tutanlar, ederi olmayan boş fikir müsveddesi yazılarını, bütün bir milletin beynine, ruhuna, maneviyatına zerkederken ve bunun adına da gazetecilik derken, içine düştüğümüz ruh halini nasıl anlatır kelam sahibi kalem!

Ümmet salgın belası ile camisine, cumasına hasret kalmış, Ramazan ayının maneviyatını sokaklarında yaşayamamış ve “her şerde hayır, her hayırda şer vardır” ilkesi ile ses çıkarmadan sabırla müjdeli haberi beklerken, hayrın da şerrin de sahibi olan Allah’a dua dua sığınmanın bile birileri tarafından bilim maskaralığı ile alaya alınması karşısında biz hâlâ doğru nerede diye arayacak mıyız?

Devletin bu mücadele günlerinde uyguladığı haftasonu sokağa çıkma yasağını bile milli bayramlara karşı yapılan bir sabotaj gibi sunan fikir fukarası, güya aydın olduklarını iddia eden zihni karanlıkların amacı millet içinde ikilik çıkarmak değil de nedir peki?

Hesap makineleri ile toplama, çıkarma işlemini yapmaktan aciz olanlar, kâh maske adında kâh darbe söylemleri ile ekranlarda arzı endam edenler, Allah’ın emri ile örtünmüş bir öğretmenin uzaktan eğitim kapsamında verdiği derse dahi tahammül edemeyenler, 28 Şubat günlerine özlem duyanlar, ülkemizi dış mihraklara şikayet edebilecek kadar pervasızlaşanlar, zinayı koruyan, “sesi çağlar gerisinden gelen” diyerek iman ettiğimiz İslam’a ve insana hakaret etme küstahlığına soyunan barolar ve destekçilerinin;

Anlayamadıkları bir şey var, bu millet doğru ile yanlışın ayrımını yapacak kalite ve düzeyde bir millettir. Birilerinin dediği gibi bütün işi göbeğini kaşımak değil, bizim çobanımız bile çok değerlidir.