Kimler lazer ameliyatı olabilir?

Lazer ameliyatının uygulanabilmesi için en uygun yaş aralığı 18 ile 55 yaş arasıdır. 18 yaşından önce göz gelişimi henüz tamamlanmadığından ve göz numarasının değişmesi ihtimali bulunduğundan lazer ameliyatı yapılması tavsiye edilmez. 55 yaşından sonra ise lazer ameliyatı gözde gelişmeye başlayan katarakta etki etmeyeceğinden bu ameliyatın yapılması önerilmez.

Lazer ameliyatının farklı göz hastalıkları ve numaralarına göre uygundur. Miyop rahatsızlığı olan kişilerde 8 dereceye, hipermetrop ve astigmat gibi rahatsızlıklarda ise 4 dereceye kadar olan kişiler lazer ameliyatı olabilir. Daha yüksek numaralarda hastanın güvenliğini riske atmamak adına lazer ameliyatı yapılmaz.

Genetik ya da doğuştan gelen kornea hastalığı olanlar, emziren anneler ve gebeler, aktif bir göz enfeksiyonu olanlar, romatizması olanlar, göz uçuğu geçirmiş olanlar, kuru göz sendromuna sahip olanlar, katarakt ve diğer retina ve göz sinir hastalığı olanlar, gözlük numarasında son bir yıl içerisinde değişiklik olanlar, diabet (şeker hastalığı) olanlar, daha önceden zorlu bir göz ameliyatı geçirenler ya da ciddi bir göz yaralanması yaşayanlar lazer ameliyatı için uygun adaylar arasında gösterilmezler.

Lazer ameliyatının başarılı olması ve gözdeki herhangi bir problemin daha da büyük bir rahatsızlığa dönüşmemesi açısından kişi, lazer ameliyatı olmaya karar vermeden önce ayrıntılı tetkiklerden geçmeli ve yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birine sahip olmadığından emin olmalıdır.

Eğer kişi için bu durumlardan herhangi biri mevcut değilse lazer ameliyatı olabilir ve gözlük ya da lens takmadan net bir görüş elde edebilir. 40 yaşından büyük olan hastalar lazer ameliyatı olduktan sonra okumak için yakın gözlüğüne ihtiyaç duyabilirler ve bu durum için doktorlarıyla görüşerek uygun bir gözlük edinebilirler.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.