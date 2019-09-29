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Kimler polis olabilir? Kriterler değişti! İşte yeni polis alım şartları

Polis olmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliği Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni yönetmelikle beraber polis alım nitelikleri değişti.

29 Eylül 2019 Pazar 11:43
Kimler polis olabilir? Kriterler değişti! İşte yeni polis alım şartları

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliği Resmi Gazete'de yayımllanarak yürürlüğe girdi.

Polis olmak isteyen ya da polisliğe geri dönecek olanlara ilişkin sağlık raporlarında değişikliğe gidildi.

Polis olmak için sınav şartları tamamlandıktan sonra öğrenci adayları için giriş raporu alınması şartı konuldu. Polis olmak isteyen öğrenciler A dilimi sağlık şartlarına uymak zorunda olacak. Ayrıca öğrenci adayları giriş raporlarını tam teşekküllü hastanelerden alabilecek.

O İsimler atanamayacak

Polis okullarından mezun olan ve devlet memurluğuna ilk kez girecek olanlardan A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri sınıflarına atanmaya hak kazanabilecekler. D dilimi sağlık şartını taşıyanlar ise atanamayacak. Bu kişiler Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanacak. E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ise Emniyet Teşkilatı’nda memur olarak atanamayacak.

Engelli olarak Emniyet Teşkilatı’na ataması yapılacak olanlarda da psikiyatrik hastalığı olanlar memur olamayacak.

Emniyete geri dönüşlerde aranacak şartlar değişti

Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanacaklar. D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamayacak, istekleri halinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanacaklar.

Görevli personel için rapor istenecek

Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel hakkında sağlık komisyonunca karar verilecek. Gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor istenebilecek.

Maluliyetle görevden alınabilecekler

Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan, zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu hakkında sağlık komisyonu karar verecek.

Gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına, etrafına tehlike arz edecek şekilde iş güvenliğini bozup bozmadığına dair rapor istenecek. Sağlık dosyası sağlık komisyonunca değerlendirmeye alınacak.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 11:43
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