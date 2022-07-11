Koronavirüs salgını sebebiyle hatırlatma dozu aşı randevuları açıldı. Kovid-19'la mücadele kapsamında, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişilere yeni hatırlatma dozu randevularını 10 Temmuz itibarıyla e-Nabız sistemine tanımladı. Bu kapsamdaki kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak hatırlatma dozlarını yaptırabiliyor. Hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebiliyor. Peki, kimler korona aşısı olmalı?

Kimler hatırlatma dozu aşı olmalı? Kimlere yeni aşı randevusu açıldı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün, "Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilere, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Üç doz aşısı olsa bile son aşısının üzerinden 6 ay geçen 50 yaş üstü kişilerle, altta yatan kronik hastalığı bulunan risk grubundaki kişilere vaka sayılarının ciddi bir şekilde arttığı bu dönemde hızla yeni hatırlatma dozunu yaptırmalarını öneriyorum" diye konuştu.