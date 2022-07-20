Koronavirüs salgınında vaka sayılarının bir hayli arttığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, artan vakalara karşı endişe duyulmaması ve ileri yaşlarda olan kişilerin hatırlatma dozu aşılarını yaptırması çağrısında bulundu. Peki, kim hatırlatma dozu aşısı olabilir?

Kimler hatırlatma dozu aşı olabilir? Kimlere aşı randevusu açıldı?

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayılarında hareketlilik, artış söz konusu. İster istemez ilimizde de bu kendini göstermeye başladı. Şu ana kadar elimizde dört silahımız var. Maske, mesafe, hijyen kuralları ve beraberinde aşı. BioNTech, Sinovac veya yerli ve milli olması nedeniyle TURKOVAC aşısı yaptırabilirler. Aşı bizim için çok ciddi önem arz ediyor. Elimizde kullanabileceğimiz en güçlü silah şu an için aşı. Toplumdan ricamız en kısa sürede hatırlatma dozlarını yaptırmaları. Özellikle 50 yaş üstü kronik hastalığı olan ve sağlık çalışanları mutlaka hatırlatma dozlarını olmaları gerekiyor" dedi.

Son aşının üzerinden 6 ay geçen tüm vatandaşlar hatırlatma dozu aşılarını yaptırabilir. MHRS ya da ALO 182 üzerinden aşı durumunuzu kolaylıkla sorgulayabilirsiniz.