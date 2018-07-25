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Cumhurbaşkanlığı ofislerine kimler atanacak? Kimler görevden alınacak? Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda atamalara ilişkin son dakika uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10-15 gün içerisinde bu yapılanmayı tamamlarız. Atanmış olan da tekrar görevden alınabilir'' dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:21
Cumhurbaşkanlığı ofislerine kimler atanacak? Kimler görevden alınacak? Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda atamalara ilişkin son dakika uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10-15 gün içerisinde bu yapılanmayı tamamlarız. Atanmış olan da tekrar görevden alınabilir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan, ''Ofisler üzerinde kimleri nereye atayalım? Bir çok arkadaşımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle görüşmek suretiyle de şu arkadaşımız şuraya diyebileceğimzi isimler olacaktır. 10-15 gün içerisinde bu yapılanmayı tamamlarız. Atanmış olan da tekrar görevden alınabilir'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:21
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