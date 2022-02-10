Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken ortaya çıkan omicron varyantı vaka sayılarını günlük 100 binin üzerine taşıdı. Bu sebeple uzmanlar vatandaşları hatırlatma dozlarını yaptırmaları konusunda uyarıyor. Peki, 3.doz aşısını olan kaç ay sonda 4.doz aşı olabilir?

Kimler 4.doz aşı randevusu alabilir? 4.doz hangi aşı yapılıyor?

2021 yılının ocak ayıyla birlikte ülkemizde kononavirüs aşıları uygulanmaya başladı. 1. Ve 2.doz aşılar arasındaki süre 28 gün olarak belirlendi. Vatandaşlar ilk iki doz aşılarını 28 gün arayla yaptırdı. Varyantlarla birlikte 3.,4. ve 5.doz randevuları da açıldı. 3.doz aşı ikinci aşının üzerinden 3 ay geçtikten sonra uygulanıyor. 4.doz ise 3.aşıdan 3 ay sonra yaptırılabiliyor.

Ayrıca iki doz Sinovac, 2 doz Biontech olanlara da 5.doz hakkı tanımlandı. MHRS ya da ALO 182’yi arayarak aşı randevusu alabilirsiniz. Ayrıca 4.doz aşı hakkınızın sistemde açılıp açılmadığını MRHS ve ALO 182’den kontrol edebilirsiniz.