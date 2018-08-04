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Emin'in parlattığı HDP'ye Rahmi Turan'dan sert eleştiri

Sözcü’de ayar iyice kaydı, birbiriyle çelişen yayınlar dikkat çekmeye başladı. 24 Haziran seçim sürecinde terör partisi HDP için oy istemişti. Rahmi Turan ise HDP’yi “içimizdeki düşman” olarak niteleyerek terör partisini sert bir dille eleştirdi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:35
Emin'in parlattığı HDP'ye Rahmi Turan'dan sert eleştiri

 yeniakit.com.tr  Sözcü, batıl bir ideolojiyi savunmanın beraberinde getirdiği tutarsızlık örneklerini artırmaya başladı. Kimin ‘Sözcü’lüğünü yaptığı belli olmayan gazete, bir gün HDP güzellemesi yaparken, diğer gün terör partisini “düşman” olarak niteliyor. Daha önce Emin Çölaşan tarafından propagandası yapılan ve oy istenen HDP, bugün Rahmi Turan tarafından kaleme alınan ‘Tokmak’ isimli bölümde “içimizdeki düşman” olduğu gerekçesiyle sert bir dille eleştirdi. 

TURAN, HDP’LİLERE “HAYSİYETSİZ” DEDİ

Sözcü’nün birinci sayfasındaki ‘Tokmak’ isimli bölümde “İçimizdeki düşman” başlıklı bir yazı kaleme alan Rahmi Turan şunları yazdı:

 “Bütün partiler (AKP, CHP, MHP, İYİ Parti) küstah ABD'nin tehditlerine dayanışma içinde “Hayır” diyerek iki bakanımıza yönelik yaptırım kararını protesto ettiler.

Bir parti hariç!

HDP'den ses seda çıkmadı. Demek ki bu partinin yöneticileri, Amerika'nın edepsizliğine memnun oldu!

Sen kalk, devletten maaş al, yolluk al, her türlü imkândan faydalan, aileni geçindir, karnını doyur, fakat bir dış saldırı karşısında devlete dirsek çevir!

Kimse bunun haysiyetli bir davranış olduğunu söyleyemez!

İşte bu yüzden HDP'ye “Bölücü, tehlikeli bir parti” deniliyor.

Bunlar Türkiye'nin bütün nimetlerinden faydalanıyorlar ama Türkiye'ye diş biliyor, düşmanlık yapıyorlar.

Biz içeride birbirimizi eleştiririz, AKP'ye sert muhalefet yaparız, iktidarın hatalarını bir bir sayar, gözler önüne sereriz ama dış düşmana karşı birbirimize kenetlenir, sıkılmış tek yumruk gibi oluruz.

Bölücü partiden bu ülkeye hiçbir hayır gelmez! Maazallah düşmanla bir savaşa girsek, bizimle değil, düşmanla birlik olurlar! Seciyeleri bu! Yazıklar olsun!”

EMİN OY İSTEMİŞTİ

Sözcü’nün hakaretleri ve yalanlarıyla ünlü yazarı Emin Çölaşan ise, HDP’ye oy istemiş, Selahattin Demirtaş’ın da serbest kalmasını ima eden yazılar kaleme almıştı. Skandal sözleri nedeniyle, gerçekten Ulusalcı ideolojiyi benimsemiş kesimlerin de tepkisini toplayan Çölaşan, “yemediğim küfür kalmadı” demişti.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:35
  1. Rahmi Turan
  2. Emin Çölaşan
  3. HDP
  4. Sözcü

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  • mahmutmahmut57 dk önce
    bir gazetedeki bütün yazarlar aynı fikirde olmak zorunda mı?
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