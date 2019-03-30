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"Kimin kiminle beraber olduğuna milletimiz bakıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:- " Kandil'deki terörist başlarından bir tanesi açık bir şekilde çağrıda bulunarak, 'oyunuzu Millet İttifakı'na verin, AK Parti ve MHP'den kurtulmalıyız' dedi. Şimdi kimin kiminle beraber olduğuna milletimiz bakıyor"- "Yusuf'un orada gösterilen çirkefliğe, çirkinliğe ve adeta zorbalığa karşı 'eyvallah' demesi bütün Türkiye'nin kalbinde çok güzel bir iz bıraktı"

30 Mart 2019 Cumartesi 16:27
"Kimin kiminle beraber olduğuna milletimiz bakıyor"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kandil'deki terörist başlarından bir tanesi açık bir şekilde çağrıda bulunarak 'oyunuzu Millet İttifakı'na verin, AK Parti ve MHP'den kurtulmalıyız' dedi. Şimdi kimin kiminle beraber olduğuna milletimiz bakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Çam, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile bir alışveriş merkezine gelerek, vatandaşlara karanfil hediye etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, yaklaşık 60 gün boyunca sokak sokak, kapı kapı gezerek vatandaşlarla 17 yıldır sürdürdükleri yolculuğun devamı için tekrar "akitleşme" yaptıklarını belirtti.

Hem Kahramanmaraş'ta hem de Türkiye genelinde güzel bir sonuç beklediklerini anlatan Ünal, millete hizmet için 17 yıldan beri yol yürüdüklerini, karşılarında siyaset yaptıklarını söyleyenlerin belediye seçimi kazanmak, iktidar olmak gibi bir dertlerinin olmadığını kaydetti.

Ünal, "Onların tek bir derdi var. Belediye seçimini kazanmak değil de 'Erdoğan'dan kurtulalım, Cumhur İttifakı'ndan kurtulalım, AK Parti'den kurtulalım' derdindeler. Kandil'deki terörist başlarından bir tanesi açık bir şekilde çağrıda bulunarak 'oyunuzu Millet İttifakı'na verin, AK Parti ve MHP'den kurtulmalıyız' dedi. Şimdi kimin kiminle beraber olduğuna milletimiz bakıyor. Kandil'in gönderdiği listelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin, sözde İYİ Parti'nin, Saadet'in listelerinde sözde HDP'liler olarak, meclis üyesi olarak nasıl yerleştirildiğini isim isim gördük. Biz bu mücadelede inşallah 1 Nisan günü itibarıyla hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Allah Yusuf'ların sayısını artırsın"

Ünal, İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösterilmesine karşı kibar tavrıyla dikkatleri çeken Bayburtlu Yusuf Özoğul'a ilişkin de "Yusuf bu milletin edebinin, hayasının, nezaketinin, saflığının ve duruluğunun bir anda dışa vurumuydu." dedi.

Yusuf Özoğul'un orada edep, haya, nezaket, insanlık, irfan ne demektir onu gösterip, o çirkinliğe karşı da bir güzellik ortaya koyduğuna değinen Ünal, "Biz her zaman kötülüğe karşı kötülük, kötülüğü büyütür biz her zaman bunu söylüyoruz. Ama kötülüğe karşı iyilik, nezaket ve edep kötülüğü bitirir. Dün Yusuf'un o yüzündeki ifade hepimizi o güzellikleri hatırlamamız açısından çok derinden etkiledi. Yusuf'u bir kez daha kucaklıyorum, selamlıyorum. Allah Yusuf'ların sayısını artırsın. Yusuf'un orada gösterilen çirkefliğe, çirkinliğe ve adeta zorbalığa karşı 'eyvallah' demesi bütün Türkiye'nin kalbinde çok güzel bir iz bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:27
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
  2. Kahramanmaraş
  3. seçim

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