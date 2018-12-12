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Kimin emekli aylığı kesilmez? Emekli çalışırsa maaşı kesilir mi?

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) gerek açıktan atama, gerekse sözleşmeli olarak kamuda çalışmaya başlayan emeklilerin, emeklilik ve yaşlılık aylıklarının kesileceğini açıkladı. Ancak bazı istisnalar da var. Emekli maaşı kesilmeyenler arasında Cumhurbaşkanlığına seçilenler, milletvekili seçilenler, Vakıf üniversitelerinde görev alanlar, Milletvekili görevinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atananlar. İşte kamuda çalışan emeklinin emekli aylığının kesilmeyenler…

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:52
Kimin emekli aylığı kesilmez? Emekli çalışırsa maaşı kesilir mi?

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) gerek açıktan atama, gerekse sözleşmeli olarak kamuda çalışmaya başlayan emeklilerin, emeklilik ve yaşlılık aylıklarının kesileceğini açıkladı. Ancak bazı istisnalar da var. Emekli maaşı kesilmeyenler arasında Cumhurbaşkanlığına seçilenler, milletvekili seçilenler, Vakıf üniversitelerinde görev alanlar, Milletvekili görevinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atananlar. İşte kamuda çalışan emeklinin emekli aylığının kesilmeyenler…

Emekli olduğu halde emekli maaşları kesilmeyenler:

Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

Dışarıdan bakanlığa atananlar,

Yasama organı üyeliğine (milletvekili) seçilenler,

Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

Sadece toplantı veya huzur ücreti ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler

Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

Cumhurbaşkanı tarafından atananlar ve TBMM tarafından yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

Milletvekili görevinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atananlar.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:53
  1. kamu işçisi emekli maaşı hesaplama
  2. çalışan emekli maaşından kesinti 2018
  3. emekli olduktan sonra tekrar sigortalı çalışma 2018
  4. emekli çalışırsa maaşı kesilir mi 2018
  5. emeklilikten sonra tekrar çalışma durumunda yapılacak işlemler 2018
  6. emekli olup kamuda çalışanların durumu
  7. emekli olupta çalışanların maaş kesintisi 201

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