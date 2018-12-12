Kimin emekli aylığı kesilmez? Emekli çalışırsa maaşı kesilir mi?

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) gerek açıktan atama, gerekse sözleşmeli olarak kamuda çalışmaya başlayan emeklilerin, emeklilik ve yaşlılık aylıklarının kesileceğini açıkladı. Ancak bazı istisnalar da var. Emekli maaşı kesilmeyenler arasında Cumhurbaşkanlığına seçilenler, milletvekili seçilenler, Vakıf üniversitelerinde görev alanlar, Milletvekili görevinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atananlar. İşte kamuda çalışan emeklinin emekli aylığının kesilmeyenler…

Emekli olduğu halde emekli maaşları kesilmeyenler:

Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

Dışarıdan bakanlığa atananlar,

Yasama organı üyeliğine (milletvekili) seçilenler,

Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

Sadece toplantı veya huzur ücreti ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler

Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

Cumhurbaşkanı tarafından atananlar ve TBMM tarafından yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

Milletvekili görevinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atananlar.