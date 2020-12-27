  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Kimin eli kimin cebinde belli değil’ !Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaptıkları yanlarına kalmadı
Gündem

‘Kimin eli kimin cebinde belli değil’ !Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaptıkları yanlarına kalmadı

Magazin dünyası için sıkça kullanılan ‘Kimin eli kimin cebinde belli değil’ sözü bir kez daha gerçeğe dönüştü. Bir dönem gayrimeşru ilişki yaşayan kadınları eleştiren Ece Erken, daha önce evli olan ve bir süre sonra boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı gayrimeşru ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:38:00 - 2020-12-27 16:46:35
‘Kimin eli kimin cebinde belli değil’ !Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaptıkları yanlarına kalmadı

Rezilliklerin her daim eksik olmadığı kokuşmuş magazin dünyası için sıkça kullanılan ‘Kimin eli kimin cebinde belli değil’ sözü bu kez Ece Erken’in gayrimeşru ilişkisi ile gerçeğe dönüştü. Bir dönem gayrimeşru ilişki yaşayanları televizyon ekranlarından eleştiren ve daha sonra ise evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile gayrimeşru ilişki yaşayan Ece Erken’den yeni bir haber geldi. Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Benim de hayatımda kimse yoktur, sevgiler” diyerek gayrimeşru ilişki yaşadığı Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldığı mesajını verdi.

 ‘Yuva bozanın yuvası olmaz’

Mahmutyazıcıoğlu ile gayrimeşru birlikteliğin nedeniyle bir dönem büyük tepki toplayan Ece Erken’in sosyal medyadan yaptığı paylaşım yorum yağmuruna tutuldu. Erken için “Yuva bozanın yuvası olmaz”, “Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaptıkları yanlarına kalmadı.” gibi yorumlar yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayının sona erdiğini sanan 70'lik Ortaylı fena yakalandı
Gündem

Canlı yayının sona erdiğini sanan 70'lik Ortaylı fena yakalandı

Sunucu Cansu Canan Özgen'le Tarihçi İlber Ortaylı'nın yaptığı programın sonunda yayının bittiğini sanan Ortaylı "Maşallah, şuna bak." derken..
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusu kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılbaşının yakl..
Kâbus dinmek bilmiyor! Çin'den yine ilginç görüntüler geldi
Dünya

Kâbus dinmek bilmiyor! Çin'den yine ilginç görüntüler geldi

Çin'in Vuhan kentinde çıkan koronavirüs hayatı tam bir kâbusa çevirdi. Dalian şehrinde karantinayı delmek isteyen kişinin yakalandığı anlar ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay