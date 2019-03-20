0553 313 94 23

"Kimileri maalesef 3-5 oy fazla alabilmek adına şer ittifak masasına oturmuştur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan yerel seçimler öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:07
"Kimileri maalesef 3-5 oy fazla alabilmek adına şer ittifak masasına oturmuştur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kimileri maalesef 3-5 oy fazla alabilmek adına şer ittifak masasına oturmuştur. Milletimizin öngörüsü ve sezgisi her şeyin üzerindedir ve şer odaklarını bilmektedir." dedi.

Karaaslan, partisinin Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç ile ilçedeki seçim çalışmaları kapsamında kadınlarla bir araya geldi.

Avrupa'da kadın yönetici sayının en fazla Türkiye'de olduğuna işaret eden Karaaslan, kadının evde annelik, ülkesinin geleceği için de rahatlıkla siyaset yapabileceğini dile getirdi.

AK Parti'nin 17 yıldır yaptığı hizmetlerle gönüller kazandığını belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

"Biz şunu biliyoruz, yapılan hizmetin en büyüğü gönüller kazanmaktır. Eğer gönül kırıklığı olursa geriye kalan anlamsızdır. Biz bugün gönüller kurmak için 17 yıldır büyük mücadele veriyoruz. 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bu mücadeleyi Cumhur İttifakı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte veriyoruz. O gün meydanlara insanlar, 'Acaba şöyle mi olacak, böyle mi olacak' diye düşünerek gelmedi. Memleket, vatan, bayrak ve millet uğruna canından vazgeçerek geldi. İnsanın kendi canından vazgeçmesi kolay değil. Ayrıca o gün 'Hadi sen de git meydana' diye evladının canından vazgeçen analarımız oldu."

- "Hiç pes etmedik, hiç geri durmadık"

Türkiye üzerinde oyunlar oynandığına dikkati çeken Karaaslan, "Birçok tehdit, birçok parmak sallayanlar, 'öyle yapmazsanız böyle olur' diyenler oldu, hiç pes etmedik, hiç geri durmadık, hiç korkmadık. Tıpkı istiklal Marşı'mızın 'Korkma' diye başlayan dizeleri gibi biz hiç korkmadık. Bugüne kadar da inandığımız yoldan hiç geri adım atmadık." diye konuştu.

Karaaslan, "yerel seçimlerin beka ile ilgisi olmadığı" söylemlerine yönelik ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birileri diyor ki 'Biraz abartmıyor musunuz, yerel seçimlerin beka ile ne ilgisi var.' Meselenin bu olmadığını son bir hafta göstermiştir. Kimileri mikrofonu açık unutmuştur, o açık olan mikrofonlara konuşmuştur, kimileri ağzından kaçırmıştır. Kimileri maalesef 3-5 oy fazla alabilmek adına şer ittifak masasına oturmuştur. Milletimizin öngörüsü ve sezgisi her şeyin üzerindedir ve şer odaklarını bilmektedir."

- "Zaman kaybetmeye tahammülümüz asla yok"

Türkiye'nin artık "Ben yaparım" diyen bir ülke haline geldiğine değinen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bugün biz, öyle çağrılıp da fikri alınan ama çok da önemsenmeyen bir ülke olmaktan çıkıp, masanın başında oturan ve fikrimize göre kararların değiştiği ve yeri geldiğinde masaya vuran bir ülke olduysak bunun hakkını vermekle de mükellefiz. Bizim ne maceraya atılacak zaman dilimimiz var önümüzde ya da 'bir deneyelim olursa olur, olmazsa da değiştiririz' diyecek bir 5 yıl var önümüzde. Her bir saat, her bir dakika bizler için çok kıymetli, zaman kaybetmeye tahammülümüz asla yok. Mesele büyük, mesele önemli. 31 Mart akşamını biz nasıl heyecanla bekliyorsak, Türkiye için kötü emeller besleyen bütün yapılar da beklemektedir."

Karaaslan, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:07
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
  2. Samsun
  3. Terme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Felaketin yaşandığı ülkede üç gün ulusal yas ilan edildi
    1. Felaketin yaşandığı ülkede üç gün..
    2. Kahta ilçesinde esrar maddesi ele..
    3. Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi..
    4. Gelir İdaresi'nden kritik..
    5. SP lideri inanamadı: Neymiş, Haçlı..
    6. PKK/KCK’nın sözde Çukurova bölge..
    7. "Türk Ressamlar" seminerleri 22..
    8. Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi..
    9. AB’den Google’a 1.49 milyar euro ceza
    10. İran-Türkiye arasında eş zamanlı..
    11. Başkan Can, özel çocuklarla buluştu
    12. 63 yaşındaki bisiklet sporcusu, araba..
    13. Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye
    14. Şırnak'ta şehit asker için tören
    15. Haluk Alıcık’a coşkulu karşılama
    16. İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6..
    17. Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    18. Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü..
    19. Tepebaşı’ndan anlamlı protokol
    20. Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi
    21. Türel: “Emeklilere 750 hobi bahçesi..
    22. EXPOMED, 26. kez kapılarını açmaya..
    23. Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    24. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    25. Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
    26. Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem
    27. Öğrenciler Zafer Medya’da ders yaptı
    28. Türk domatesleri Ukrayna’ya alınmadı
    29. Eskişehir’de ‘Manda Yetiştiriciliği..
    30. EXPOMED bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin