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Kimi Otobüste Çalışan Klima Kimisinde Çalışmıyor?

Gazetemiz okurlarından Selma Er, "Kimi Otobüste Çalışan Klima Kimisinde Çalışmıyor?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:19:00 - 2020-06-23 10:19:29
Kimi Otobüste Çalışan Klima Kimisinde Çalışmıyor?

Malumunuz maske zorunlu hale geldi İstanbul’da ama gelin görün ki, her gün işimize gücümüze giderken, İETT otobüslerinde klimaların çalıştığını, Özel Halk Otobüslerinde ise klimaların çalıştırılmadığını görmekteyim. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!.. Evet bilim kurulu üyeleri klimalarla ilgili açıklamalarda bulundu bulunmasına ama, zaten maskeden dolayı bunalıyoruz işten çıkıp eve gidip gelirken, birde kafalarına göre klima çalıştırıp çalıştırmayan şoförler de eklenince İstanbul çekilmez hale geliyor.

İBB Başkanı ne yapar? Niye bu konuyla ilgili bir açıklama yapmaz!.. Bunlarla ilgili bir açıklama yapmak yerine her gün yayın organı olan Fox TV, Tele 1, Halk Tv’lere çıkıp goygoy neden yapar?!

Lütfen bu konuda gerekli adımlar atılsın, zaten İstanbul çekilmez bir hal alıyor gün geçtikçe bari en azından bu süreci biraz yavaşlatsın sayın İBB Başkanımız!.. Allahım  sonumuzu hayreylesin.

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