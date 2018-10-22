0553 313 94 23

Kimi gencin ahvali

Gazetemiz okurlarından Fatih Kahraman, ‘delikanlılık çağı’ üzerine kaleme aldığı görüşlerini bizimle paylaştı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:12
Kimi gencin ahvali

FATİH KAHRAMAN

Şüphesiz insan hayatının en önemli devrelerinden biri gençlik evresidir. Bedenin fizîken arzulanan kıvama geldiği, özgüvenin yerleşmeye başladığı, anne-babadan bağımsız davranabilme, ayakları üzerinde durabilme gibi yetilerin tekâmül ettiği delikanlılık çağı, aynı zamanda çok kritik bir dönemdir.

"Yaşadığı çevre karakterini belirler"

Çocukluğundan itibaren birey, büyüklerinden aşısını alarak toplum içerisinde sorumluluğunu bilen bir yapıya kavuşması söz konusudur. Geçimsiz ya da dağılmış aileler içerisinde yetişen bazı çocukların; endişe, korku, içe kapanıklık, agresiflik, isyan, şiddet, bağımlılık v.b istenmeyen davranışları sergilemek suretiyle cemiyetin bir kamburu durumuna gelmesi işten bile değildir. Özellikle sokaklarda yaşayan veya çocuk esirgeme kurumlarında büyüyüp de kişiliği ve karakteri oturmayan gençlerin, problemleriyle sosyal hayatlarını sürdürmeleri diğerlerini de elbette olumsuz yönde etkilemektedir. Taciz ve tecavüzde bulunanlar, cinayet işleyenler, hırsızlık ve gasp yapanlar, terörist ve magandalar uzaydan yere inmediklerine ve bu halkın evladı olduklarına göre bunca suç makinesine dönüşen problemli zevatın neden, niçin bu hale geldiklerini iyi tahlil etmeden olumlu bir sonuç almak mümkün olmayacaktır.

Nerelerde hata yapılıyor, neden bazı gençlerimiz zabt-u rabt altına alınamayıp kontrol dışı kalmaktadır?

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:12
  1. gençlik evresi
  2. özgüven
  3. delikanlılık çağı
  4. çocuk esirgeme kurumları
  5. terörist
  6. maganda
  7. Taciz ve tecavüz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin'den ABD'ye sert açıklama: İki kere düşünün
    1. Çin'den ABD'ye sert açıklama: İki kere..
    2. Sağlıklı pişirme yöntemleri
    3. Peri Bacaları arasına düşen genç..
    4. AK Parti MHP ittifakında af krizi mi?
    5. Engelli gencin hayalleri gerçek oldu
    6. Ateş neden olur? Çocuklarda ateş nasıl..
    7. Başkan Erdoğan orayı işaret etmişti.....
    8. AK Parti'den Bahçeli'ye cevap
    9. Kabine toplantısı başladı
    10. Kimi gencin ahvali
    11. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:..
    12. Zalimliği hoş görmek de zalimlik değil..
    13. FETÖ’den aranan eski polis ve doktor..
    14. Talep yüzde 400 artınca maaşları 15..
    15. CHP Muğla Büyükşehir Belediye başkan..
    16. Osmanlı'nın yaptırdığı ilk hamam..
    17. Yine Tarık Çamdal yine kriz! 'Bütün..
    18. Yunanistan'da liseliler bakanın..
    19. Binali Yıldırım: Sürücüsüz arabalar,..
    20. Karadenizli balıkçılar umutlu değil
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!