Kimi gencin ahvali

FATİH KAHRAMAN

Şüphesiz insan hayatının en önemli devrelerinden biri gençlik evresidir. Bedenin fizîken arzulanan kıvama geldiği, özgüvenin yerleşmeye başladığı, anne-babadan bağımsız davranabilme, ayakları üzerinde durabilme gibi yetilerin tekâmül ettiği delikanlılık çağı, aynı zamanda çok kritik bir dönemdir.

"Yaşadığı çevre karakterini belirler"

Çocukluğundan itibaren birey, büyüklerinden aşısını alarak toplum içerisinde sorumluluğunu bilen bir yapıya kavuşması söz konusudur. Geçimsiz ya da dağılmış aileler içerisinde yetişen bazı çocukların; endişe, korku, içe kapanıklık, agresiflik, isyan, şiddet, bağımlılık v.b istenmeyen davranışları sergilemek suretiyle cemiyetin bir kamburu durumuna gelmesi işten bile değildir. Özellikle sokaklarda yaşayan veya çocuk esirgeme kurumlarında büyüyüp de kişiliği ve karakteri oturmayan gençlerin, problemleriyle sosyal hayatlarını sürdürmeleri diğerlerini de elbette olumsuz yönde etkilemektedir. Taciz ve tecavüzde bulunanlar, cinayet işleyenler, hırsızlık ve gasp yapanlar, terörist ve magandalar uzaydan yere inmediklerine ve bu halkın evladı olduklarına göre bunca suç makinesine dönüşen problemli zevatın neden, niçin bu hale geldiklerini iyi tahlil etmeden olumlu bir sonuç almak mümkün olmayacaktır.

Nerelerde hata yapılıyor, neden bazı gençlerimiz zabt-u rabt altına alınamayıp kontrol dışı kalmaktadır?