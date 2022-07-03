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Gündem Kime yanalım; LC Waikiki'nin ezikliğine mi, insanlarımızın cahilliğine mi?
Gündem

Kime yanalım; LC Waikiki'nin ezikliğine mi, insanlarımızın cahilliğine mi?

LC Waikiki'nin internet sitesinde Arapça bir tişörtün satışa çıkarılması kendini bilmez ırkçıları rahatsız etti. Yaygara koparan kendini bilmezlere prim veren LC Waikiki ise Arapça ifadelerin bulunduğu tişörtün yanlışlıkla Türkiye'de yayınlandığını söyleyerek satışın durdurulduğunu belirtti. Şirkete geri adım attıran takipçilerin cehaleti ise rezilliğe tüy dikti.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 21:44:00 -
Kime yanalım; LC Waikiki'nin ezikliğine mi, insanlarımızın cahilliğine mi?

 yeniakit.com.tr 

Dağıstan'dan mülteci olarak gelip Türkiye'de ırkçılık fitnesini harlayan Ümit Özdağ'ın provokasyonuna gelen bazı kendini bilmezler sosyal medyada yaygara koparmaya devam ediyor. 

Arapça bir tişörtün internette satışının olması bazı ırkçıları rahatsız etti. 

LC Waikiki'yi Arapça tişört üzerinden hedef aldılar

Türkiye'de hemen hemen İngiliz göçmen hiç olmadığı halde, 5 milyon Arapça bilen göçmen yaşarken, sokaklardaki yabancı tabelalardan ve elbiselerdeki İngilizce kelimelerden rahatsız olmayan ırkçı güruh, Arapça iki kelime üzerinden onlarca ülkeye ihracat yapan giyim şirketini hedef aldı.

Şirketten geri adım

Yaygara koparan kendini bilmezlere prim veren LC Waikiki ise Arapça ifadelerin bulunduğu tişörtün yanlışlıkla Türkiye'de yayınlandığını söyleyerek satışın durdurulduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, 56 ülkede faaliyet gösterildiği belirtilirken, yurtdışı için üretilen ürünün sistemsel bir hata olarak Türkiye'de satışa çıktığını ve tespit edilmesinin ardından satıştan çıkarıldığı ifade edildi. 

Takipçilerinin cahilliği tüy dikti: Ülkemizi Araplar mı işgal etti, İngilizler mi?

Başta LC Waikiki ve onun gibi onlarca imalatçı, hem markalarını hem de ürettikleri giyim ürünlerini İngilizce kelimelerle donatıyorken, bunlardan rahatsız olmayan ırkçı güruhun cahilliği ise bu duruma tüy dikti. 

1918 yılında ülkemizi başta İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar olmak üzere Batılı ülkeler tarafından işgale uğradığını bilmeyerek cahilce ifadeler kullanan malum gruplar, LC Waikiki'ye tepki gösterme gerekçeleriyle de rezilliğin üzerine tüy dikti. LC Waikiki'ye geri adım attıran takipçilerin, Türkiye'yi İngilizlerin değil, Arapların işgal ettiğini zannetmesi ve onlardan birinin "Hiçbir Türk kalkıp işgal etmişlerin dilinin olduğu şeyi almaz" demesi 'pes' dedirtti.

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Yorumlar

bunlar tam

bir insanin en degerli varligi zihnidir. zihin ele gecirme isinde Turklere gore Pers ve Bizans cok cokk ustundur. o yuzdendir ki Pers iblisi Selcuklu'nun Ehli-Sunnet Turklerini Siilestirmis, Hristyiyanlar Karamanli'lari Hristiyanlatirmis, ittihad Terakki'yi devsirmis, ittihad Terakki'nin oz be oz torunlari olan Feto eniklerini devsirdiler ve Turkiyeye karsi tepe tepe kullaniyorlar.  

Orhan İnan

İNGİLİZCE VEYA BAŞKA HER DİLDE BASKI YAPILIR DA,ARAPÇA HARFLERİ İLE BU NİYE YAPILAMAZ?.CEVABI BASİT..ARAPÇA KURAN DİLİDİR VE O YÜCE KİTAP MÜSLUMANLARIN REHBERİDIR..İŞTE BÜTÜN ÖFKELERİ BUNDANDIR. YUH OLSUN HEPSİNE.
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