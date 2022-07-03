Kime yanalım; LC Waikiki'nin ezikliğine mi, insanlarımızın cahilliğine mi?

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Dağıstan'dan mülteci olarak gelip Türkiye'de ırkçılık fitnesini harlayan Ümit Özdağ'ın provokasyonuna gelen bazı kendini bilmezler sosyal medyada yaygara koparmaya devam ediyor.

Arapça bir tişörtün internette satışının olması bazı ırkçıları rahatsız etti.

LC Waikiki'yi Arapça tişört üzerinden hedef aldılar

Türkiye'de hemen hemen İngiliz göçmen hiç olmadığı halde, 5 milyon Arapça bilen göçmen yaşarken, sokaklardaki yabancı tabelalardan ve elbiselerdeki İngilizce kelimelerden rahatsız olmayan ırkçı güruh, Arapça iki kelime üzerinden onlarca ülkeye ihracat yapan giyim şirketini hedef aldı.

Şirketten geri adım

Yaygara koparan kendini bilmezlere prim veren LC Waikiki ise Arapça ifadelerin bulunduğu tişörtün yanlışlıkla Türkiye'de yayınlandığını söyleyerek satışın durdurulduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, 56 ülkede faaliyet gösterildiği belirtilirken, yurtdışı için üretilen ürünün sistemsel bir hata olarak Türkiye'de satışa çıktığını ve tespit edilmesinin ardından satıştan çıkarıldığı ifade edildi.

Takipçilerinin cahilliği tüy dikti: Ülkemizi Araplar mı işgal etti, İngilizler mi?

Başta LC Waikiki ve onun gibi onlarca imalatçı, hem markalarını hem de ürettikleri giyim ürünlerini İngilizce kelimelerle donatıyorken, bunlardan rahatsız olmayan ırkçı güruhun cahilliği ise bu duruma tüy dikti.

1918 yılında ülkemizi başta İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar olmak üzere Batılı ülkeler tarafından işgale uğradığını bilmeyerek cahilce ifadeler kullanan malum gruplar, LC Waikiki'ye tepki gösterme gerekçeleriyle de rezilliğin üzerine tüy dikti. LC Waikiki'ye geri adım attıran takipçilerin, Türkiye'yi İngilizlerin değil, Arapların işgal ettiğini zannetmesi ve onlardan birinin "Hiçbir Türk kalkıp işgal etmişlerin dilinin olduğu şeyi almaz" demesi 'pes' dedirtti.