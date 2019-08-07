Kuzey Kore’den tehdit: İki ülkeye ağır bedel ödeteceğiz!

Kuzey Kore Dışişleri’nden yapılan açıklamada, tatbikatların, taraflar arasındaki barış görüşmelerine aykırı olduğu belirtildi. “ABD ve Güney Koreli yetkililer ortak askeri tatbikatı haklı çıkarmak için her türlü numarayı çevirseler de bu tatbikatın saldırgan yapısı ne örtbas edilebilir ne de herhangi bir şekilde gizlenebilir” ifadesine yer verilen açıklamada, uyarılara kulak asılmadığı takdirde Pyongyang yönetiminin iki ülkeye “ağır bedel” ödeteceği tehdidinde bulunuldu.

"Kim elini güçlendirmeye çalışıyor"

ABD ile Güney Kore ortaklığında başlayan tatbikat sürecine ilişkin konuşan Güney Kore Birleştirme Bakanlığı yetkilisi, Kim Jong-Un yönetiminin nükleer silahsızlanma görüşmeleri öncesi pazarlık için elini güçlendirmeye çalıştığını söyledi.