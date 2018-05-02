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Kim'den tarihi karar! Hepsini toplatıyor

ABD ile arasını düzelten, Güney Kore ile barış yapan ve nükleer tesisleri kapatma kararı alan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sınırdaki propaganda hoparlörlerini de toplatmaya başladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:58
Kim'den tarihi karar! Hepsini toplatıyor

ABD'den sonra Güney Kore ile de arasını düzeltme politikasına başvuran Kuzey Kore, bir yeni adım daha attı. Nükleer tesislerin kaldırılmasına karar verilmesinden sonra, Güney Kore sınırındaki propaganda amacıyla kullanılan hoparlörler kaldırmaya başlandı.

KARŞILIKLI TEHDİTLERDEN SONRA ABD İLE SICAK TEMAS

Son dönemde ABD Başkanı Trump ile "sizi vuracağım" tartışmasına giren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, uygulanan ambargonun ardından politikasını değiştirme kararı almıştı.

Kim, Trump ile görüşmek istemesinin ardından, Güney Kore'yle de sıcak ilişkiler kurmaya başladı.

ABD Başkanı Trump'ın nükleer tesislerin kapatılmasına 'tamam' diyen Kim, geçtiğimiz hafta Güney Kore lideri Moon ile görüştü.

PROPAGANDA HOPARLÖRLERİ TOPLATILIYOR

Kim Jong-un'un 27 Nisan'da Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı görüşmede bir söz verdiği ortaya çıktı.

Kim, ülkesine döndüğünde Güney Kore sınırındaki propaganda hoparlörlerini toplatma talebini kabul etmişti.

Moon'a verdiği sözü ülkesine gider gitmez tutan Kim, sınırdaki hoparlörleri toplatmaya başladı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:58
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