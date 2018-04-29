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Kim’den dünyayı şaşırtan çıkış!

Seul’den yapılan açıklamaya göre; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Mayıs ayında nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyaya göstereceklerini söyledi.

29 Nisan 2018 Pazar 12:20
Kim’den dünyayı şaşırtan çıkış!

Cuma günü gerçekleşen tarihi zirvenin ardından, dünyayı şaşırtan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün Güney Kore Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesindeki nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyaya göstereceklerini Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’e söyledi.

Seul'den gelen açıklamaya göre; Kuzey Koreli lider, Mayıs ayında ABD ve Güney Kore’den uzmanlar ve gazetecileri davet ederek, nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyayla paylaşacak.

Kuzey Kore'nin Güney Kore ile 1.5 saatlik farkı yok etmek için zaman dilimini değiştirmeyi de kabul ettiği belirtildi.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-un ile 3-4 hafta içinde görüşebileceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:20
  1. Kuzey Kore
  2. kore
  3. Seul
  4. Mayıs
  5. Kim Jong-un
  6. DÜNYA Haberleri

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