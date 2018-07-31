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Kim, yeni hamlesiyle dünyayı ayağa kaldırdı

Amerikan merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre; Kuzey Kore yönetimi nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze geliştiriyor.

31 Temmuz 2018 Salı 22:20
Kim, yeni hamlesiyle dünyayı ayağa kaldırdı

ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi ABD'li istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin en az bir, muhtemelen iki tesiste nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze geliştirme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Son haftalarda çekilen uydu görüntüleri ve elde edilen yeni istihbaratın başkent Pyongyang yakınlarındaki Sanumdong kentinde yeni tesislerin varlığının gözlemlendiği aktarılıyor.

KUZEY KORE YİNE BİLDİĞİNİ OKUYOR

Gazetenin haberinde, "Yeni bulgular Kuzey Kore'de nükleer silah ve füze çalışmalarının sürdüğünün son kanıtı. Ele geçirilen istihbarat Pyongyang'ın nükleer kapasitesini artırdığı anlamına gelmese de ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmeye rağmen nükleer programın devam ettiğini gösteriyor" dendi.

 

 

MUTABAKAT METNİ İMZALANMIŞTI

Haziran ayında Singapur'da gerçekleşen zirvede Trump ve Kim kameralara el sıkışarak poz vermiş, görüşmelerin ardından ise iki hükümet arasında bir mutabakat metni imzalanmıştı.

ABD Başkanı Trump, varılan uzlaşmayla birlikte Kore Yarımadası'nda savaş halinin son bulduğunu ifade etmiş ve "Kim ile aramızda çok özel bir bağ kuruldu. Görüşme beklentilerimizden çok daha iyi geçti" demişti.

 

TESİSLERİ VE NÜKLEER SİLAHLARI GİZLİYORLAR

Washington Post gazetesine bilgi veren istihbarat yetkilileri ise Kuzey Kore'nin ABD'ye bildirdiği nükleer başlık sayısını düşük göstererek Trump yönetimini aldatmaya çalıştığını ifade ediyor.

Aynı yetkililer, Pyongyang yönetiminin yaklaşık 20 nükleer başlığı imha ederek nükleer silahlardan arındığını açıklamayı planladığını ancak onlarca nükleer silahı uluslararası gözlemcilerden saklamayı amaçladığını belirtiyor. Gazeteye konuşan yetkililer ise "Aynı eskisi gibi faaliyette olduklarını görüyoruz" diyor

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 22:20
  1. Washington
  2. Kuzey Kore
  3. Washington Post
  4. Kim

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