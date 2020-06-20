Kim seçti sizleri?

İşlerine geldiği gibi hakkı hukuku tarif ederler, işlerine geldiği zaman da hukuku ayaklar altına alarak çiğneyebiliyorlar. Sonra da insan haklarından, adaletten dürüstlükten bol bol laf yaparlar. Bir de utanmadan kendi ülkesini ABD’ye, AB’ye şikayet ederler. Polisimizin, askerimizin başarılı çalışmalarını, Libya, Suriye, Irak ve meclisin yapacağı hukuki düzenlemeleri de boykot ederler. Peki, kim bunlar? Kimin vekilidirler?

Teröre destek veren, PKK ile iş yapan Kandil’den talimat alanlarla kol kola, yürüyüş yapanlar, oturduğu, milletvekili sıralarına yumruk atarak çekmecelerini defalarca çarpan o CHP’li ve diğer vekiller bu memleketin vekilleri midir? Nasıl bir insanlıktır bu yapılanlar. Şimdilerde de vekillikleri düşürülenler için hukuk yok, adalet yok diyorlar. O zaman soralım, milletvekili olan Enis Berberoğlu, niçin FETÖ haberlerini Cumhuriyet gazetesine haber yaptırarak devletimizin sırlarını düşmanlara çarpıtarak ifşa ettiler. Berberoğlu gazeteci mi, milletvekili mi? Onun görevi jurnalcilik mi, casusluk mu? Bu suç değil mi? Hani nerede hukuk? Ve diğerleri. Cenazedir diye PKK’nın savunuculuğunu yapıyorlar. Biz YPG, PKK’dan emir alırız diyorlar. Bunların yaptığı hangi hukukta var bay solcu geçinen zavallılar ve terör destekçileri. Unutmayın 82 milyon, sizin yaptıklarınızın hepsini not ediyor. 100 yıldır seçilemediniz, 100 yıl daha bekleyin.