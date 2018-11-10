3600 ek gösterge artışları ne zaman? | 3600 ek göstergede son durum 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri

3600 ek gösterge son dakika haberleri araştırılıyor. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Memur ek gösterge zammı son dakika kaç TL 3600 ek gösterge son durum nedir? Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün seçim beyannamesinin açıklandığı toplantıda öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli maaşını artıracak 3600 ek gösterge müjdesi vermişti. Başkan Erdoğan bu kesimin emekliliklerinde hizmetlerinin karşılığını alacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakârca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz" demişti.

Çalışma Bakanlığı 3600 ek gösterge için çalışıyor

3600 ek gösterge artışı ne zaman olacak? 2018 memur ek gösterge zammı son dakika kaç TL 3600 ek gösterge son durum nedir? Edindiğimiz bilgilere göre taslağa yeni eklemeler de oldu. Özellikle idareci kadrolarında geniş bir yelpaze ek gösterge artışından yararlanacak. 3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

“Ek gösterge ile ilgili öğretmenler gününde bir açıklamamız olacak”

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Zelçuk, 3600 ek göstergeyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir açıklamalarının olacağını söylemişti. Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Kim ne kadar 3600 ek gösterge artışı alacak?

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira ikramiye ise 17 bin lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3.600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek. Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3.600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.

Yıllara göre, memurların emekli maaş ve ikramiye tutarları

MHP’den 3600 ek gösterge için kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, devlet memurlarına 3600 ek gösterge için hazırlanan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu. Kalaycı kanun teklifini hazırlarken Türkiye Kamu-Sen'in ek gösterge konusunada yapmış olduğu kapsamlı çalışmadan yararlandıklarını söyledi. Kanun teklifinde ek gösterge rakamları tüm hizmet sınıfları için hiyerarşik sıra ile yeniden belirlendi.