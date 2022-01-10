Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaraylıları kızdıracak soru

ATV'nin eğlence programı olan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarının arasında geçen bir konuşma soru olarak soruldu. Soru daha sonra sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. İşte o soru...

Kim Milyoner Olmak İster? programında yarışmacıya Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır? sorusu soruldu.

A: Aydınspor

B: Fenerbahçe

C: MTK Budapeşte

D: Pendikspor

şıkları yer aldı. Yarışmacı soruyu doğru cevapladı ama soru sosyal medyada gündeme oturdu.