ATV ekranlarında yayınlanan en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Murat Yıldırım’ın sunduğu en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan John Steinbeck, "Fareler ve İnsanlar" adlı kitabını yazarken hangisi olduğu için, yayıncısına 2 aylık çalışmasının boşa gittiğini söylemiştir? sorusu merak konusu oldu.

A. Final kısmını fareler kemirdiği için

B. Üzerine kahve döküldüğü için

C. Evdeki hizmetçi kitabı çöpe attığı için

D. Köpeği kitabın taslağını yediği için

Doğru cevap: D

Fareler ve İnsanlar, ( Türkçe : Fareler ve Erkekler ), Nobel Edebiyat Ödülü Sahibi yazar John Steinbeck tarafından yazılmış bir roman. İlk defa 1937 Yılında yayınlanan eser, iki gezgin çiftlik işçisi Olan George Milton ettik Lennie Small'un Büyük bunalım sırasında Kaliforniya 'da yasadiklari trajik Olayları anlatır. Kaynak: John Steinbeck Fareler ve İnsanlar adlı kitabını yazarken hangisi olduğu için yayıncısına 2 aylık çalışmasının boşa gittiğini söylemiştir.

JOHN STEİNBECK KİMDİR?

John Steinbeck; 27 Şubat 1902 tarihinde doğan, Pulitzer ve Nobel ödüllü ABD’li yazardır. Vefat ettiği tarih olan 20 Aralık 1968’e kadar, edebiyat dünyasının içinde önemli bir yer almış, sinemaya uyarlanan pek çok eserin sahibi, dünyaca ünlü bir romancıdır.

John Steinbeck, 1902 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kalifornia eyaletinde doğmuştur. Irgat bir ailenin çocuğu olarak küçük yaşlarda çiftçilik yapmıştır. Annesi İrlandalı, babası Prusyalı olan ünlü yazar, Stanford Üniversitesinde öğrenim gördü. Ancak öğrenimini 1920 ve 1926 yılları arasında aralıklarla tamamlayabildi. Eğitim hayatını sürdürebilmek için ise duvarcılık, boyacılık gibi ustalık gerektiren işlerde, kimi zaman ise eczacıların yanlarında çırak olarak çalıştı. Küçük yaşlarından beri yazmaktan hoşlanan Steinbeck, hayatı boyunca edindiği deneyimleri gerçekçi bir dille kaleme almaya başladı. İşçilerin ve ırgatların yaşamları, karşılaştıkları zorluklar, ilişkileri ve yaşam koşulları, ünlü yazarın en çok değindiği konulardı.

1929 yılında Altın Kupa adı ile ilk kitabını çıkardı. 1936 senesinde tarım işçilerinin grevlerini Marksist bir bakış açısı ile yansıtan Bitmeyen Kavga adlı romanını piyasaya sürdü. Belki de en çok bilinen kitabı Fareler ve İnsanlar, yazarın üçüncü kitabı idi ve 1937 yılında çıkarıldı. Fareler ve İnsanlar romanında iki işçi arasındaki ilişki, yaşadıkları ağır şartların altında kaleme alındı ve okuyucuya anlatıldı. Gazap Üzümleri adlı dördüncü eseri, 1940 yılında yazıldı ve kısa süre içinde sinemaya uyarlandı. Büyük başarılara imza atan, büyük kitlelerce okunan ve beyazperdeye aktarılan Gazap Üzümleri, Steinbecke Pulitzer Ödülü kazandırdı. Eserlerinde toplumu eleştiren, Amerikadaki ekonomi ve çalışma düzenini sorgulayan ünlü yazar, II. Dünya Savaşı yıllarında daha çok ideolojik romanlar yazdı. 1962 senesinde başarı dolu yaşamı ve edebiyata olan katkılarından dolayı kendisine Nobel Edebiyat Ödülü verildi. 1968 yılında New Yorkta vefat etti.