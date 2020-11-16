'Kim ki nankördür şeytandan farkı yoktur'

Geçen gün Rahman Suresinde çok kere tekrarlanan “şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz” ayet-i kerimesi üzerinde tefekkür eyledim. Bu ayet-i kerimenin Kur’an’daki orijinal hali şu şekildedir: “Febieyyi ala-i rabbikuma tukezziban.”



Evet, Yüce Rabbim Kur’an-ı Kerim’de bize sunduğu nimetlerin kadrini kıymetini bilmeyi, şükür içinde olmayı öğütlediği gibi, özellikle Rahman Suresinde tam 31 kere, “şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz” diye sesleniyor. Rahman Suresi toplam 78 ayettir. Ve bu Surenin neredeyse yarısında aynı sesleniş ve aynı hitap duyulmaktadır. “Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz.” Acaba, bu sık tekrardaki hikmet nedir? Yüce Rabbim (cc) neden bu kadar sık ve bu kadar net bir şekilde insanlara seslenerek, bu kadar nimet varken, sonsuz sayıda varlık varken, “neden nimetleri yalanlarsınız” diyerek bizleri ikaz ediyor?

Esasında çok ciddi bir ikaz bu. Çünkü, nimetlere karşı ilgisizlik ve nankörlük maazallah, insanı şeytanlaşmaya kadar götürür. Nimetleri yalanlamak derken de, elbette kasıt şudur: “Nimetleri hafife almak, nimetlerin asıl sahibine şükretmemek, nimetleri verenlere karşı nankörlük içinde bulunmak.”



İşte asıl olarak dikkat çekilen noktalar bunlardır. Nankörlük, çok kötü, çok sevimsiz bir özellik. Allah kimseyi nankörlerden eylemesin. Bir insanda nankörlük varsa, bütün huyların en kötüsünü üzerinde bulundurmaktadır. İşte bu nedenden dolayı Yüce Rabbimiz (cc), Kur’an-ı Kerim’de bir kez ikaz etmekle kalmıyor, çok çok tekrarla ikaz ediyor. “Belki akıllanırız, belki kendimize geliriz” diye.



Evet, çok söze gerek yok artık. Nankörlük kadar kötü ve nimetleri inkar etmek kadar feci bir şey yoktur. Kim ki, nimetleri yok sayarsa ve şükür ile teşekkür içerisinde olmazsa şeytandan farksızdır. Şeytan da nimetleri yok saydı ve isyan ederek lanetlenenlerden oldu. Allah (cc) bizleri bu duruma düşürmekten korusun. Allah (cc) nankörlerden eylemesin. Amin.