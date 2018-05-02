Kim Jong-un görüşme boyunca sigara içmemiş

The Guardian gazetesi, sigara tiryakisi Kim'in saatler süren toplantı ve yemek sırasında bir sigara bile içmediğini yazdı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon ise yarımadadaki iki ülkenin barışı sağlama yönündeki adımların mimarı olarak gördüğü ABD Başkanı Donald Trump'a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini savundu.