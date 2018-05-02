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Kim Jong-un görüşme boyunca sigara içmemiş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in 27 Nisan'daki tarihi görüşmelerinde yaşananlar ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Medyaya yansıyan son detay Kim'in Moon'a ne kadar saygı gösterdiğini ortaya koydu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:29
Kim Jong-un görüşme boyunca sigara içmemiş

The Guardian gazetesi, sigara tiryakisi Kim'in saatler süren toplantı ve yemek sırasında bir sigara bile içmediğini yazdı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon ise yarımadadaki iki ülkenin barışı sağlama yönündeki adımların mimarı olarak gördüğü ABD Başkanı Donald Trump'a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini savundu.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:29
  1. Kim Jong-un
  2. Moon Jae-in

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  • FurkanFurkan1 sa önce
    Trumpa barış ödülü..! Hepiniz siyonizme hizmet ediyorsunuz. .küfür tek millet ama İslam tek ümmet olamadığından bu halde
  • ahmet kemalahmet kemal1 sa önce
    amerikayı yerle bir edecek diye kuzey koreden medet umanlar vardı.. pek yakında kuzey kore dünyaya açılıp güney kore gibi sanayi devi olursa hiç şaşmam. biz kendimize bakalım dini imanı olmayan rusyadan kuzey koreden medet ummayalım..
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