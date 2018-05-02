Kim Jong-un görüşme boyunca sigara içmemiş
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in 27 Nisan'daki tarihi görüşmelerinde yaşananlar ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Medyaya yansıyan son detay Kim'in Moon'a ne kadar saygı gösterdiğini ortaya koydu.02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:29
The Guardian gazetesi, sigara tiryakisi Kim'in saatler süren toplantı ve yemek sırasında bir sigara bile içmediğini yazdı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon ise yarımadadaki iki ülkenin barışı sağlama yönündeki adımların mimarı olarak gördüğü ABD Başkanı Donald Trump'a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini savundu.
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