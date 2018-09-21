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Kim Jong Un hediyesi olay oldu! 2 ton mantar

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Güney Kore liderine barış hediyesi olarak verdiği2 ton mantar gündem oldu.

21 Eylül 2018 Cuma 07:54
Kim Jong Un hediyesi olay oldu! 2 ton mantar

Güney ve Kuzey Kore'nin 70 yıllık küslüğü sona erdirmesi en çok dikkat çeken konulardan biri oldu. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bu yılki 3. zirvesinden iki ülke ilişkilerine, ortak projelere ve nükleer silahsızlanmaya ilişkin bir dizi karar çıktı.

Liderlerin ve eşlerinin samimi fotoğrafları dikkat çekerken, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Güney Kore’nin başkenti Seul’e resmi ziyaret düzenleyeceği konusunda söz verdi.

HEDİYE DAMGA VURDU

Tarihi buluşmanın son gününde Kuzey Kore lideri Kim, barışma hediyesi olarak Güney Kore liderine verdiği hediyeyle zirveye damga vurdu. Kim'in hediyesi çok değerli ve bir o kadar da ilginç. Reuters'te yer alan bilgiye göre; Kim, Güney Kore liderine tam 2 ton Pine mantarı hediye etti. Hediye edilen mantarın kilosu 4 bin lira. Kim 2 tonluk dev bir paket yolladı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 07:54
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