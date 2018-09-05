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Kim Jong-un Güney Kore heyeti ile görüştü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Devlet Başkanı Monn Jae-in ile yapılacak zirve öncesi Güney Kore'den gelen heyeti kabul etti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:04
Kim Jong-un Güney Kore heyeti ile görüştü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Devlet Başkanı Monn Jae-in ile bu ay içinde yapacağı zirvenin detaylarını görüşmek üzere ülkeyi ziyaret eden Güney Kore heyetini kabul etti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Moon'un ulusal güvenlik danışmanı Çung Ey-yong'un başkanlığındaki heyet Kuzey Kore lideri ile görüştü.

Heyet görüşmede, Kim'e Moon'un özel mektubunu iletti. 

KONU NÜKLEER

Heyetin, henüz ilkeleri dışında somut mesafe kaydedilmeyen nükleer müzakereler konusunda atılacak adımları muhataplarıyla ele alması bekleniyor.

5 kişilik heyette, Çung dışında Güney Kore Ulusal İstihbarat Kurumu Başkanı Su Hun ve Birleşme Bakanı Yardımcısı Çung Hae-sung da yer alıyor.

Çung Ey-yong ve beraberindekiler mart ayında da Kuzey Kore'yi ziyaret etmiş ve Kim Jong-un ile görüşmüştü. Görüşmenin adından nisan ayında Moon Jae-in ile Kim Jong-un arasında Panmunjom Ateşkes Köyü'nde tarihi bir zirve gerçekleşmişti.

Zirve sonunda yayımlanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeler arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki liderin eylül ayında, bu yılki 3'üncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:04
  1. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
  2. Güney Kore
  3. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi
  4. Çung Hae-sung

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