Kim Jong, Pompeo ile görüşmedi! ''Tarladayım, gelemem''

ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo, iki tarafın da nükleer silahlardan arındırılmasıyla ilgili Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’la görüşmesi bekleniyordu.

Beyaz Saray daha önce Pompeo’nun Kim ile görüşme yapabileceğini belirtmiş ancak bu ihtimal gerçeklememiş ve Pompeo, Kim'in sağ kolu olarak bilinen General Kim Yong-chol ile bir araya gelmişti.

Kuzey Kore medyası genelde ülkenin liderinin yaptıklarını haber bültenlerinde ilk sırada ya da gazetenin ilk sayfasından vermesiyle bilinmesine rağmen Kim'in, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ülkenin başkenti Pyongyang'ı ziyaret ettiği tarih de dahil olmak üzere 7 gündür manşetlerden uzak kalması, Kuzey Kore liderinin bu ziyaret sırasında nerede olduğu ile ilgili soru işaretleri yaratmıştı.

Resmi haber ajansı KCNA'nın Kim'in Pompeo'nun ziyareti sırasında ülkenin kuzeyindeki Çin sınırında bulunan Samjiyon bölgesinde yaptığı 'saha teftişi' hakkında en az 3 adet haber yayımlaması, Kim Jong Un’un Pompeo’yla görüşmesine neden gelmediğini açıklığa kavuşturdu.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’na tarla ziyaretinin ne zaman yapıldığına dair bir bilgi vermese de, Kim Jong-Un’un sağ kolu Kim Yong-chol verdiği röportajda Kuzey Kore liderinin ‘yerel bir bölge ziyareti yapacağını’ söylemişti.

''ÜRETİM KALİTESİNİ ARTIRIN''

AFP'ye göre daha önceki 'saha teftişlerine' oranla daha ayrıntılı bilgilerin verildiği ziyaret sırasında Kim, bölgede bulunan Junghung patates çiftliğini denetledi.

KCNA'ya göre Kim çalışanlara 'yüksek verimli patates türlerinin ekilmesi, lezzetli patates türlerinin yetiştirmesi, işlenmiş patates gıdalarının üretimi sırasında kaliteyi korumaları ve böylece patates üretiminin kalitesini yükseltmeleri' talimatını verdi.

KCNA, ülkede Kim'in babası ve selefi Kim Jong Il'in doğduğu yer olduğuna inanılan ve bu nedenle kutsal sayılan Paektu Dağı'nın da yer aldığı bölgeyi ziyaretinde, Kim'in bölgeyi 'devrimin kutsal toprakları' olarak nitelediğini ve 'bölgeyi ülkenin bir modeli ve komünist cennet haline getiren' yetkilileri övdüğünü de aktardı.