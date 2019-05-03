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Kim Jong Nam suikastı sanığı Vietnamlı kadın tahliye edildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un üvey ağabeyi Kim Jong Nam’ın suikastı davasında yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong tahliye edildi.

03 Mayıs 2019 Cuma 12:50
Kim Jong Nam suikastı sanığı Vietnamlı kadın tahliye edildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un üvey ağabeyi Kim Jong Nam’ın suikastı davasında yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong tahliye edildi.


Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un üvey ağabeyi Kim Jong Nam’ın Malezya’da 2017’de suikast sonucu öldürülmesi ile ilgili davada yargılanan Vietnamlı sanık Doan Thi Huong tahliye edildi.


Huong’un avukatı Hisyam Teh Poh Teik yaptığı açıklamada, savcılığın geçen ay sanığa daha hafif suç yöneltmesinden sonra mahkemenin duruşmada tahliye kararı verdiğini belirtti. Hisyam,Huong’un Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’na götürüleceğini ve uçağının Vietnam’a hareket edeceğini açıkladı.



Kim Jong Nam Suikastı


Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un’un üvey ağabeyi Kim Jong Nam, 13 Şubat 2017’de Kuala Lumpur’daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.


Olaydan sonra havalimanı güvenlik kameralarındaki görüntüler izlenerek Vietnamlı Doan Thi Huong ve Endonezyalı Siti Ayşe gözaltına alınmış ancak ikisi de Kim’i öldürdüklerini reddetmişti.


Siti Ayşe savunmasında ’kamera şakası’ karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürerek, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle bir televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.


Malezya’da devam eden davada suikast soruşturmasının savcıları, 11 Mart’ta gerçekleştirilen duruşmada, yargılanan 3 sanıktan biri olan Endonezya uyruklu Siti Ayşe hakkındaki cinayet suçlamasını geri çekmek istediklerini belirtmişti. Savcıların beyanı üzerine hakim, Siti Ayşe’nin tahliyesi yönünde hüküm vermişti.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 12:50
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