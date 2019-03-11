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Kim Jong-nam davasında tahliye

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un kardeşi Kim Jong-nam’ı öldürdüğü iddia edilen sanıklardan Endonezya uyruklu Siti Ayşe’nin masumiyeti ispatlanarak serbest bırakıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:03
Kim Jong-nam davasında tahliye

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un kardeşi Kim Jong-nam’ı öldürdüğü iddia edilen sanıklardan Endonezya uyruklu Siti Ayşe’nin masumiyeti ispatlanarak serbest bırakıldı.

 

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un kardeşi Kim Jong-nam Şubat 2017’de Malezya Kuala Lumpur Havalimanında öldürülmüş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Suikast emrini Kim Jong-un’un verdiği iddia edilmiş, Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlar artırılmıştı. Bugün görülen duruşmada, sanıklardan, Endonezya uyruklu Siti Ayşe’nin masumiyeti ispatlanarak serbest bırakıldı. Tahliyesinin ardından basına konuşan Ayşe, “Mutlu hissediyorum. Serbest bırakılacağımı bilmiyordum” dedi. Endonezya’nın Malezya Büyükelçisi Rusdi Kirana, Ayşe’nin bugün veya en yakın zamanda ülkeye geri döneceğini açıkladı.

 

Sanıklar Siti Ayşe ve Vietnam vatandaşi Doan Thi Huong, televizyon için yapılan bir kamera şakası programında yer aldıklarını zannederek Kuzey Koreli casuslarca oyuna getirildiklerini ifade etmişlerdi. Sanıklardan Vietnam vatandaşı Doan Thi Huong’un duruşması ise perşembe gününe ertelendi.

 

Cinayeti işlediği şüphelenilen, 4 Kuzey Koreli kadın ise yakalanamamış, ülkeden kaçmışlardı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:03
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