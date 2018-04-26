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Kim, ilk kez sınırı geçiyor!

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin tarihi randevusu, yerel saatle yarın sabah sınırda gerçekleşecek. Kim Jong-un, savaşın fiilen sona erdiği 1953 yılından bu yana sınırı geçen ilk Kuzey Kore lideri olacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:42
Kim, ilk kez sınırı geçiyor!

Dünya, Kore Yarımadası'nda gerçekleşecek tarihi buluşmayı bekliyor.

25 Haziran 1950'de başlayan savaşı ateşkes imzalayarak bitiren ancak barış anlaşması imzalanmadığı için halen sresmi olarak savaş halinde olan Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri, yarın sabah (Türkiye saatiyle gece yarısı) bir araya geliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, yerel saatle 09.30'da sınırda görüşecek. Görüşmenin yerinin belli olmasını uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla duyurdu.

Tarihi randevuyla, Kim Jong-un, savaşın fiilen sona erdiği 1953 yılından bu yana sınırı geçen ilk Kuzey Kore lideri olacak.

Kutlamalar başladı

Buluşmanın detaylarının belli olmasıyla savaş karşıtı Koreliler sokaklara döküldü. 'Savaşa Hayır' pankartları taşıyan göstericiler, kutlama yapıyor.

Taşınan pankartlardan birinde Kim ve Moon el ele görünüyor.

Eşi benzeri olmayan köy

Tarihi buluşmanın gerçekleşeceği Panmunjom Köyü'nün dünyada eşi benzeri yok. Bir zamanlar küçük ve sakin bir Kore köyü olan Panmunjom, bugün düşman kardeşlerin arasındaki sınıra adını veriyor. Uzun yıllardır askerlerden arındırılmış halde, yani tampon bölge.

Ancak tampon bölge olarak da ikiye ayrılmış durumda. Tam ortadan ikiye bölünen köyde bir sokak da iki ayrı ülkeye ait. Sokakta yer alan Birleşmiş Milletler Askeri Ateşkes Komisyonu'nun konferans binası da bölünmüş durumda. Hattaki sınır, bina içindeki müzakere masasının tam ortasından geçiyor. Masanın yarısı başka bir ülke, diğer yarısı başka bir ülke. Masadaki sınır ihlallerini önlemek için her iki uçta da silahlı iki asker nöbet bekliyor.

Köyde sınırı barındıran binaya turistlerin girmesine izin veriliyor. Ancak 'sınır masasını' bekleyen askerlere dokunmak kesinlikle yasak.

Kuzey ve Güney Koreli yetkililer, söz konusu masanının iki yanına oturarak görüşüyor. Masada oturanların ellerini birkaç santim ileri uzatması sınırı ihlal edebilir, resmi olarak halen savaş halinde olan iki ülke arasındaki ateşkes de böylece bozulabilir.

Bölgede Kuzey Kore askerleri ve Güney Kore askerleri de sürekli yüz yüze bakıyor. Birinin sınırı ihlal etmesi durumunda diğerinin ateş açma yetkisi var.

İki ülke arasında üç yıl süren, büyük yıkımlara sebep olan savaş 27 Temmuz 1953'te Panmunjom'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Ancak barış anlaşması imzalanmadığı için taraflar teknik olarak halen savaş halinde. 

1953’te biten Kore Savaşı’nın ardından milyonlarca aile iki ülkeye ayrıldı. İki ülke arasında mektup veya telefonla iletişim sağlanmadığı için, aileler yüz yüze görüşmediği sürece birbirinden haber alamıyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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