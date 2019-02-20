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"Kim FETÖ'cü ise Allah bin belasını versin"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüne ilişkin davada, esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Serkan Coşkun, suçsuz olduğunu savundu- Serkan Coşkun:- "Kim FETÖ'cü ise kim hainse kim bu vatana ihanet ettiyse Allah bin belasını versin"

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:23
"Kim FETÖ'cü ise Allah bin belasını versin"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Serkan Coşkun, 15 Temmuz öncesi sanık eski üsteğmen Sezgin Güney'in evinde bir araya gelerek, darbeye ilişkin toplantı yaptıkları iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

Darbe girişiminden daha önceden haberdar olmadığını, bu sebeple mesai bitiminden sonra kışladan ayrıldığını aktaran Coşkun, akşam saatlerinde terör saldırısı olabileceğinin söylenmesi üzerine, kışlaya döndükten sonra da darbeye yönelik bir faaliyette bulunmadığını savundu.

ÖKK yerleşkesinde, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından da birliğe kimsenin alınmaması yönünde talimatın personele bildirildiğini dile getiren Coşkun, sabah saatlerine kadar bu düşünceyle kışlada beklediğini söyledi.

ÖKK'ye dışarıdan girmeye çalışan darbe karşıtı askerlere helikopterle atış yapılmasının söz konusu olmadığını, helikopterin kışla içindeki personeli hedef aldığını iddia eden Coşkun, sabah saatlerinde yaşanan çatışmaya ilişkin savunmasında, "Ben çatışmaya girmedim, uyarı amaçlı havaya ateş açtım." açıklamasını yaptı.

Yaşanan çatışmaya dair hazırlanan bilirkişi raporunda kendisinin olduğu belirtilen şahsın, net olarak görülmediğini ve raporda belirtilen saatte o bölgede olmadığını ileri süren Coşkun, 15 Temmuz gazisi Astsubay İsmail Oğuz'un yaralanmasından da sorumlu olmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu ve FETÖ üyesi olmadığını savunan Coşkun, "Kim FETÖ'cü ise kim hainse kim bu vatana ihanet ettiyse Allah bin belasını versin." diyerek mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Savunma yapan sanıklardan eski teğmen Osman Çolak da üzerine atılı suçları işlemediğini öne sürerek beraatini istedi.

Davaya yarın devam edilecek.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:23
  1. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. ÖKK
  5. Özel Kuvvetler Komutanlığı

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