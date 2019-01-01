Kim dur diyecek! Bu faizle ev alınmaz yuvalar dağılır

Bankaların tatlı kârlarına kâr eklediği bir dönemde başını alıp giden faiz oranları ile ev sahibi olmak artık hayalle eşdeğer. 200 bin liraya bir daire satın alan vatandaş 10 yılda neredeyse üç daire parası öder duruma geldi.

Yılın ilk 5 ayında geçen yıla göre düşük seyreden konut satışlarında istenilen seviyeye gelememenin bir nedeni olarak görülen faiz dur durak bilmiyor. Haziran’ın ikinci haftasına girilirken oranları değiştiren bankalar, durgunluktan şikâyet eden emlak sektörün üzerine adeta benzin döküyor. Döviz kurundaki dalgalanmanın aksine, sürekli yukarı yönlü seyreden faiz ev satın almak isteyenlere aman vermiyor. Bankaların sözde en uygun konut kredisi faiz oranı yüzde 1.55 seviyesinden başlayıp yüzde 2.75’e kadar çıkıyor. Bu da, 10 yıllık vade ile konut satın alan bir vatandaşın bir ev parası yerine üç evin parasını ödemesi anlamına geliyor.

Her hangi bir bankadan 100 bin lira tutarında 60 ay vadeli konut kredisi çeken bir vatandaşın ödeyeceği en düşük aylık taksit bedeli 2 bin 600 lira seviyesinde olup geri ödemesi 160 bin lirayı buluyor. İstanbul gibi bir şehirde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama değeri 400 bin lira iken, bu bedelin yüzde 75’ine tekabül 300 bin liralık bir kredi çekim işleminin neticesinde masraflarıyla birlikte iki katını geçen bir tablo ortaya çıkıyor.

En insafsız 5 banka

-Anadolubank, 5 yıl vadeye kadar yüzde 2.32 10 yıl vadeye kadar da yüzde 2.75 faiz oranı ile konut kredisi sunuyor.

-HSBC, 10 yıl vadeye kadar yüzde 2.45 konut kredisi faiz oranını tayin etti.

-Şekerbank, 5 yıl vadede yüzde 2.39 10 yıl vadede yüzde 2.42 konut kredisi faiz oranı kullandırıyor.

-TEB, 15 yıl vadeye kadar tabela konut kredisi için yüzde 2.58, kampanyalı konut kredisi için ise yüzde 2.04 faiz oranı ile konut kredisi sağlıyor.

-DenizBank, tabela konut kredisi için yüzde 2.15 kampanyalı konut kredisi için yüzde 1.89 faiz oranı teklif ediyor.

Editörden: Yangına benzin döküyorlar

Özel bankaların faizden elde ettiği kazançları yetmiyormuşçasına, ellerini konut kredileri üzerinden vatandaşın cebine sokmalarına kimsenin ses çıkarmamasını hayretler içerisinde izliyoruz. Gayrimenkul sektörünün öncü STK’ları olan İNDER, KONUTDER ve GYODER’in başkanlarının haklı taleplerine bir nebze de olsa sadece kamu bankalarının duyarlı kalmalarının böyle bir zamanda daha da anlam kazanması gerekmiyor mu? Yabancıların TL’nin değer kaybı nedeniyle ucuz gördüğü ülkemizde konut sektörünün geleceğini sadece yabancı alıcıların insafına bırakmanın vebali banka yöneticilerinin boynunun üzerinde derin bir iz olarak kalacaktır. Birçok dürüst müteahhitin itibarını korumak adına yutkunduğu bir dönemde pişkin bir şekilde faizleri yukarı çekmek ülke ekonomisinin ana dinamiklerinden birisi olan inşaat sektörünün altında dinamik koymaktan öte bir şey olamaz. Bırakın ellerini, gövdesini taşın altına koymuş olan saygın müteahhitlerin faiz uğruna kaybedecekleri milyonlar, bu ülkeye hayrı olmayanların kazancına dönüşmemeli. Yangına benzinle gidenleri bir bir ifşa edip, helal olmayan kazançlara son vermek için hükümet artık daha etkin adımlar atmalıdır. Yoksa faizin hüküm sürdüğü bir ortamda kaybeden sadece sektör değil hepimiz oluruz.