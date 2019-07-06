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Kim bu Yavuz Saltık? Ekrem İmamoğlu'nun İBB Özel Kalem Müdürü Yavuz Saltık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem olarak görevlendirdiği Yavuz Saltık, dikkat çeken bir isim. Yavuz Saltık ismi yine gündemde. Gazeteci Emre Erciş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri sonrası gazetecilerle konuştuğu sırada, omzundan sertçe çekilerek arabaya yönlendirilmesi olayını konuşmuş ve o esrarengiz elin kim olduğu yine günlerdir tartışılmıştı. Emre Erciş o elin sahibinin Yavuz Saltık olduğunu iddia etti. Peki kim bu Yavuz Saltık? Yavuz Saltık nereli ve ne iş yapmakta? Yavuz Saltık hangi görevlerde bulundu?

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:35
Kim bu Yavuz Saltık? Ekrem İmamoğlu'nun İBB Özel Kalem Müdürü Yavuz Saltık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem olarak görevlendirdiği Yavuz Saltık, dikkat çeken bir isim. Yavuz Saltık ismi yine gündemde. Gazeteci Emre Erciş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri sonrası gazetecilerle konuştuğu sırada, omzundan sertçe çekilerek arabaya yönlendirilmesi olayını konuşmuş ve o esrarengiz elin kim olduğu yine günlerdir tartışılmıştı. Emre Erciş o elin sahibinin Yavuz Saltık olduğunu iddia etti. Peki kim bu Yavuz Saltık? Yavuz Saltık nereli ve ne iş yapmakta? Yavuz Saltık hangi görevlerde bulundu?

İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne atadığı Yavuz Saltık'ın, ABD devletinin “renkli devrimler” örgütleme örgütü National Endowment for Democracy (NED)'nin çalışanı olduğu iddia edilmişti.

Yavuz Saltık kimdir?

Yavuz Saltık 1972 Trabzon doğumlu. Mersin Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu. STRATEJİ|MORI Araştırma şirketinde Araştırma Uzmanı ve GfK Araştırma şirketinde Saha Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.Bahçeşehir Belediyesi’nde iki yıl Yönetişim Danışmanlığı yaptı. 2002 yılından beri free-lance olarak danışmanlık hizmeti veriyor. ARI Hareketi, KA-DER, International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) Konrad Adenauer Vakfı ve Toplum ve Demokrasi Derneği’nin çalışmalarında eğitimci olarak yer aldı.

İnfakto Research Workshop adlı araştırma şirketinde danışmanlık yapıyor. Sports Marketing, Sporda Şiddet ve Fanatizm ve Tükiye’de Taraftarlık anlayışı konularında araştırmaları ve makaleleri yayınlandı.Üç yıldır ulusal bir radyo kanalında (Lig Radyo) “Öteki Trabzonspor” adında bir programı hazırlayıp sunuyor. Günebakış gazetesinde köşe yazıları yazıyor. 2008 yılında Siyasal iletişime yönelik “Tanrım Beni Başkan Yarat” adlı bir kitabı yayınlandı. Trabzon Fikir Kulübü Kurucu üyesi ve Avrupa ile Dialog Derneği üyesi olan Yavuz Saltık, evli ve 2 çocuk babası.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:35
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